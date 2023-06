Il trend delle borse personalizzate spopola sui social: come renderle un pezzo unico

Le borse personalizzate sono il nuovo trend del settore. Sui social è già mania: ecco come ottenere un pezzo unico e particolare.

Le borse personalizzate sono la moda del momento e richiamano senza dubbio quella degli anni 2000 in cui si appendeva di tutto un po’ alla propria per dare un tocco di creatività e personalità. Erano i tempi adolescenziali in cui non poteva mancare il portachiavi di Winnie The Pooh o lo scoubidou intrecciato, che ora sembrano tornare in voga.

È ora di aprire gli scatoloni e tirare fuori quegli amatissimi accessori da poter appendere. In questo caso l’originalità è tutto. Su TikTok è possibile seguire il trend e lasciarsi ispirare: ci sono cordine, catene, gioielli, non manca nulla. Ovviamente Balenciaga ha subito cavalcato l’onda. La sua iconica Le Cagole è una borsa perfetta, vista la conformazione, per essere decorata con oggetti vari.

La nuova moda delle borse personalizzate, le ispirazioni da non perdersi

Sui social c’è chi attacca un laccio, chi mette le iniziali, chi i cuori e sembra proprio di essere tornati agli anni 2000. La pioniera di tutte è stata Jane Birkin che aveva un cestino da picnic negli anni settanta e lo decorava in modo personalizzato. Tanto da avere poi una borsa con il suo nome a cui aggiungeva perline e oggetti vari.

Oggi c’è chi usa uno charms, chi i cristalli o gli amuleti, chi sceglie i classici come fiori e cuori, e chi invece opta per un peluche. Altri ancora ripescano vecchi oggetti dell’adolescenza proprio per dare quel tono vintage alla borsa. Il risultato è un tripudio di colori, che funziona e piace proprio a tutti.

Non è più, quindi, solo una moda riservata alle giovanissime: anche le star stanno amando il trend con borse Fendi, Dior, tutte arricchite con dettagli particolari. Per quanto riguarda la misura, libero spazio al gusto personale: dalla più piccola alla più grande, da quella in cuoio alla mini bag super colorata. Ovviamente è utile pensare ad accessori che siano della dimensione giusta e, perciò, non troppo grandi se la borsa è piccola.

Per il resto va bene tutto, non deve essere una scelta troppo chic, né troppo sobria, la questione è proprio lasciarsi travolgere per creare un pezzo unico e personalizzato che nessun altro potrebbe avere. Sfruttate i ganci, gli spallacci laterali, il manico e qualunque elemento sia abbastanza morbido o comunque spazioso per agganciare qualcosa senza graffiare niente. Pochi e semplici passi e la borsa più bella e particolare mai avuta sarà pronta per voi.