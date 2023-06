Il tattoo artist svela il tatuaggio che porterebbe sfortuna: una superstizione confermata dai clienti

Ami i tatuaggi e sei una persona superstiziosa? Se la risposta è sì, allora questo è il tattoo che non dovresti mai fare.

I tatuaggi sono un’espressione artistica relativa a un vissuto unico e irripetibile: ognuno ha un significato strettamente personale. Oltre al senso che ciascuno di noi decide di attribuire al proprio tattoo, le immagini di per sé raccontano una storia: alcuni disegni portano protezione, altri simboleggiano la rinascita, mentre altri ancora possono in realtà portare sfortuna.

I tatuatori incontrano ogni giorno una grande quantità di persone e durante la seduta si scambiano sempre due chiacchiere: proprio grazie a esse è possibile scoprire le esperienze passate con altri tatuaggi e l’artista Justin Stubbs è giunto alla conclusione che un tatuaggio in particolare porti sfortuna alle persone, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale e romantica.

Se pensavi di fare questo tatuaggio cambierai subito idea

Il tatuaggio in questione è quello che raffigura il nome del partner, una data o un’immagine a esso correlata. Justin è consapevole che per una persona un po’ più scettica questa affermazione possa sembrare strana e accampata in aria, ma con i suoi 7 anni di esperienza questa è la conclusione a cui è giunto. I tattoo di tale genere sembrano portare proprio una grandissima sfortuna nelle relazioni, al punto che il rapporto potrebbe addirittura arrivare presto al capolinea.

Anche un altro professionista conferma le ipotesi di Justin, ossia Geoff Ley, che ha lavorato presso uno studio che si occupa della rimozione dei tatuaggi grazie al laser: la maggior parte dei disegni che le persone volevano rimuovere era relativo al proprio partner. “Questo tipo di tatuaggio sembra essere un vero e proprio bacio della morte per la relazione. Dei nomi, delle iniziali e dei cuori d’amore che ho rimosso, quasi tutti dicono che la relazione stava andando molto bene fino a quando non si sono tatuati” ha raccontato.

La tendenza rivela che le persone che si fanno questo tatuaggio sono molto giovani, spinte da una grande impulsività e dal pensiero che la loro relazione durerà per sempre. Secondo Justin i ragazzi e le ragazze che si fanno tatuare un’immagine legata al partner non tengono conto di quanto un tattoo possa essere permanente e rimanere per tutta la vita, e prendono questa decisione come se si trattasse di usare l’henné, che dopo un paio ti risciacqui con l’acqua va via.