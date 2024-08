Il singhiozzo sta diventando il tuo incubo? Se provi questo metodo la tua vita prenderà un’altra piega

Tutti almeno una volta hanno dovuto fare i conti con il singhiozzo: ecco il metodo da provare per mandarlo via rapidamente.

A tutti è successo almeno una volta e, se in alcuni casi è poi scomparso da solo con il trascorrere di pochi minuti, in altri è rimasto presente più a lungo creando non poco fastidio nelle persone che hanno dovuto farci i conti. Stiamo parlando del singhiozzo, un fenomeno certamente molto comune che può riguardare bambini e adulti e che si manifesta come conseguenza di una serie di contrazioni involontarie del diaframma.

Può manifestarsi in maniera completamente casuale, ovvero senza una specifica causa e se, mediamente, scompare dopo pochi minuti, in alcuni casi potrebbe persistere a lungo rappresentando la spia di altre problematiche più serie. Certo è che chi soffre di singhiozzo si domanda come mandarlo via subito e se esistano dei metodi che riescano ad interrompere questa “condizione”. Effettivamente vi sono alcune strategie da provare che possono sortire importanti risultati.

Come interrompere il singhiozzo: i metodi da provare

La causa principale della manifestazione del singhiozzo è un’irritazione al nervo frenico. Esso, infatti, va a controllare le contrazioni del diaframma che a sua volta ‘gestisce’ la respirazione contraendosi e rilassandosi durante inspirazione ed espirazione. Se le contrazioni diventano involontarie e ripetitive si parla di singhiozzo che, nei casi più seri, può durare anche diverse ore.

Vi sono alcuni metodi per prevenirne la comparsa: ad esempio mangiare e bere con tranquillità evitando l’ingestione rapida che potrebbe irritare il diaframma e masticare il cibo molto bene. Ma anche evitare di consumare frequentemente bevande alcoliche oppure alimenti troppo freddi o caldi. Ma quali sono i rimedi per mandarlo via quando si manifesta? Si tratta di metodi impiegati da decenni, semplici all’apparenza ma estremamente efficaci.

Come trattenere il respiro per una ventina di secondi dopo aver inspirato profondamente, inducendo in tal modo il rilassamento del diaframma. Oppure bere acqua a piccoli sorsi o ancora bere da un bicchiere ma dalla parte superiore ovvero quella opposta rispetto a quella dalla quale solitamente si beve. E, ancora, inghiottire un cucchiaio di zucchero velocemente, stimolare uno starnuto o ingoiare un cucchiaino di aceto o di succo di limone. Il medico andrà consultato qualora il singhiozzo dovesse diventare persistente durando molte ore o qualora sia accompagnato da altri sintomi. Potrebbe infatti, in casi estremi, rappresentare la spia di patologie ben più serie.