Il singhiozzo non passa? Inganna il cervello con questo trucco

Hic, hic, quante volte ti è capitato di trovarti a fare questi versi a causa del singhiozzo senza riuscire a smettere, ecco i trucchi che non conoscevi.

Il singhiozzo è una contrazione involontaria e ripetitiva del diaframma, il muscolo che separa il torace dall’addome e che è coinvolto nella respirazione. Questa contrazione provoca un suono caratteristico, simile a un “hic” ripetuto, e può essere estremamente fastidiosa. Ma cos’è esattamente il singhiozzo, perché compare e come si può farlo passare?

Singhiozzo: cause e rimedi rapidi

Il singhiozzo può essere causato da diversi fattori, ma la causa più comune è l’irritazione del nervo frenico, che controlla il diaframma. Questa irritazione può essere provocata da una serie di situazioni, come mangiare o bere troppo velocemente, ingoiare aria in modo eccessivo, consumare cibi piccanti o molto freddi, bere alcolici, o anche da situazioni emotive intense come lo stress o l’eccitazione.

A volte, il singhiozzo può verificarsi anche senza una causa evidente. In ogni caso, si tratta di un fenomeno temporaneo e solitamente non comporta alcun problema di salute. Tuttavia, i singhiozzi persistenti, che durano più di 48 ore, potrebbero essere un sintomo di una condizione medica sottostante e dovrebbero essere valutati da un medico.

Ma come si può far passare il singhiozzo? Esistono molti trucchi popolari che si tramandano da generazioni e che potrebbero aiutare. Uno dei metodi più comuni consiste nel sorprendere il corpo per distrarlo. Ad esempio, cercare di bere un bicchiere d’acqua al contrario. Ovvero piegandosi in avanti e appoggiando il labbro inferiore all’interno del bicchiere. Questo trucco potrebbe aiutare a ingannare il cervello e “riprogrammare” il diaframma facendo terminare le contrazioni.

Altri metodi più comuni che si possono provare includono:

inspirare profondamente e trattenere il respiro per alcuni secondi,

premere delicatamente la lingua con una forchetta,

bere un bicchiere d’acqua fredda

masticare qualche pezzo di limone.

Ognuno di questi trucchi potrebbe funzionare per alcune persone e non per altre, quindi potrebbe essere necessario sperimentare diverse tecniche per trovare quella più efficace nel proprio caso.

Sebbene i trucchi per il singhiozzo sopra menzionati siano comuni e spesso riportati come efficaci, va sottolineato che non esistono prove scientifiche che li supportino in modo inequivocabile. Tuttavia, poiché il singhiozzo solitamente scompare da solo nel giro di pochi minuti o ore, i metodi appena citati potrebbero aiutare a far passare più velocemente questa fastidiosa contrazione del diaframma. Provare non nuoce, al limite vi daranno degli strani se bevete un bicchier d’acqua al contrario ma il fine giustifica i mezzi e se funziona vi farete una risata.