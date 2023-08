Il segreto dei MakeUp-Artist è una matita che costa solo 0,50 centesimi: dove acquistarla per un MakeUp impeccabile

La matita rappresenta uno degli elementi essenziali per il make up, tuttavia c’è un segreto dei make up artist che permette di risparmiare.

Se quelle dei marchi più famosi sono sicuramente eccellenti, bisogna ammettere di contro che sono anche molto costose e quindi non sempre accessibili, soprattutto per donne più giovani o magari per chi le utilizza di continuo e quindi tende a consumare il prodotto con una certa frequenza. Le matite utilizzate dai make up artist in realtà sono facili da usare, economiche e hanno un trucco che le rende molto diverse da quelle che comunemente si acquistano nei negozi. Eppure, ce n’è una che costa solo 50 centesimi ed è portentosa!

La matita segreta dei make up artist

Questo tipo di matite sono perfette da usare per gli occhi, per dare un tocco di colore alle ciglia con effetto molto naturale, ma si possono impiegare per andare a creare la classica linea sulla palpebra, nell’angolo interno oppure, cosa eccellente, per andare a creare l’effetto pelo naturale andando così ad infoltire le sopracciglia. Un solo prodotto, moltissimi usi!

La matita in questione è a punta piatta, quindi si differenzia totalmente da quella tradizionale e si presenta con una puntina che non è rotondeggiante ma sottile e che può essere ulteriormente resa piatta con una piccola lametta, andando proprio a tagliare le estremità. Ce ne sono di ogni tipo quindi sia più tecnologiche con astuccio in plastica da cui la punta fuoriesce, in questo caso costano un paio di euro, oppure quelle classiche in legno, che si trovano anche a 0.50 centesimi di euro.

Sono dotate di un piccolo filino laterale che si tira per sbucciare l’estremità della punta, così da evidenziare ancor di più la parte che andrà a scrivere sulla pelle e che si può anche trattare, dando una forma in base alle proprie esigenze, con un semplice taglierino di piccole dimensioni. Queste matite non possono mai mancare nel make up quotidiano perché sono un vero salva vita e soprattutto danno un tocco più naturale soprattutto quando bisogna lavorare alla realizzazione delle sopracciglia.

Si trovano nei negozi specializzati ma anche online, per risparmiare su Amazon è presente una vasta collezione di questo tipo con colorazioni differenti ad un prezzo molto piccolo. La cosa fondamentale è fare attenzione al tipo di punta. Quelle di plastica sono sicuramente più comode perché la punta non va tagliata ma temperata, ma hanno una durata inferiore, quindi bisogna valutare il tipo di convenienza, queste comunque costano un paio di euro.