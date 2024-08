Il riso bianco fa bene? La bufala a cui abbiamo sempre creduto tutti

Il riso si consuma in gran quantità in tutto il mondo, ma siamo sicuri di saperlo mangiare nel modo giusto per ottenerne il meglio?

Ogni anno nel mondo si consumano milioni di tonnellate di riso. Basti pensare che nel 2023 siamo arrivati a oltre 500 milioni di tonnellate, con Cina, India e Bangladesh in testa come maggiori consumatori (solo in Cina 154 milioni di tonnellate). Eppure parlare di consumo di riso non è sufficiente, poiché bisognerebbe andare a guardare che tipo di riso si consuma e come.

Ebbene sì, nel mondo esistono circa 100mila varietà di riso, che si distinguono principalmente per la forma del chicco (tonda, media e lunga) e per le proprietà organolettiche e nutrizionali. In altre parole, non tutti i tipi di riso sono uguali: ve ne sono alcuni che si sposano bene con determinate ricette e necessità e altri che invece sono ottimi da consumare da soli, come una sorta di sostituto del pane.

Tra le varietà di riso più consumate possiamo sicuramente annoverare il classico riso bianco, che si differenzia da quello integrale poiché privo di alcune sue parti fondamentali. In particolare nel riso bianco non troviamo gli elementi più ricchi di nutrienti del riso, ossia la crusca e il germe.

Nel riso bianco non ci sono molti nutrienti: come consumarlo per trarne il meglio?

A questo punto potremmo dunque chiederci come mai siamo abituati a consumare principalmente una tipologia di riso che è meno nutriente di un’altra? Le risposte possono essere molteplici: innanzitutto non tutti sono informati sulle incredibili proprietà nutrizionali delle fibre. Esse aiutano a regolarizzare il transito intestinale, prolungano il senso di sazietà rallentando la digestione e aiutano a diminuire l’assorbimento di grassi e zuccheri nel sangue.

Ciò ci porta a un altro fattore di cui spesso sentiamo parlare: il picco glicemico. In molti mettono in evidenza come il riso bianco possa portare a un picco glicemico nel sangue, dato l’alto contenuto di zuccheri che vi troviamo. Per questa ragione per consumare il riso nel modo giusto potremmo intraprendere due strade diverse.

Preferire il riso integrale a quello bianco è una buona soluzione, poiché come accennavamo prima nel riso integrale troviamo molte fibre. In alternativa si può abbinare il riso a legumi e verdure, che contengono molte fibre e si sposano alla perfezione col concetto di alimentazione sana. Dimentichiamo il semplice riso bianco, dunque, e preferiamo piatti più ricchi di minerali e vitamine grazie all’aggiunta di legumi e verdure!