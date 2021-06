Elettra Lamborghini dopo averci intrattenuto con la sua simpatia come opinionista de l’Isola dei Famosi torna a stupirci con un look audace e super cool.

Elettra osa con un look da cowgirl per il suo nuovo singolo

Smesso il ruolo da opinionista, Elettra Lamborghini torna al suo primo amore, il canto e per il suo nuovo singolo Pistolero, la bella ereditiera ha optato per un look audace in stile cowboy. La star di Pem Pem non è certo nuova ai look eleganti che mettano in risalto le sue forme sinuose, ma è la prima volta che sfoggia un look da cowgirl con tanto di pistola e cappello. A colpire però è certamente il reggiseno in cristallo, elegante e scintillante che va a spezzare il look total black regalando un tocco di raffinata femminilità.

Sul set del suo nuovo videoclip, Elettra prende uno dei capi più di tendenza della stagione estiva 2021, stravolgendolo e facedolo suo, come solo una twerking queen sa fare. Il reggiseno in cristalli dona un tocco di luce unica, rendendo prezioso ed elegante qualsiasi outfit. Sulla scia del fantasy bra di Victoria Secret, il reggiseno in cristalli di Elettra attira certamente lo sguardo, trasformando l’artista in una cowgirl super seducente.

Il reggiseno in cristalli è la nuova tendenza dell’estate 2021

Il reggiseno gioiello è certamente uno dei must per questa stagione calda, perfetto per rendere chic ed elegante anche l’outfit più casual. Il reggiseno diventa un gioiello alternativo in grado di regalare giochi di luce, ottimo per rinnovare un capo, per creare un look originale, o, semplicemente, se si vuole osare, anche solo per una sera. Il reggiseno gioiello è perfetto in abbinamento con dei pantaloni palazzo a vita alta, o degli skinny jeans, ma anche da portare sotto una camicia ampia per un sexy effetto vedo-non vedo.