Il Paradiso delle Signore anticipazioni: batoste per Umberto, spoiler choc di Roberto Farnesi

Spoiler scioccante di Roberto Farnesi sul personaggio di Umberto Guarnieri: batoste in vista per l’intrigante commendatore.

Il prossimo 9 settembre Il Paradiso delle Signore 9 farà il suo esordio. La fortunata soap opera Rai riaprirà i battenti in quella che sarà la sua nona stagione, la prima senza la presenza di Alessandro Tersigni, alias Vittorio Conti. Il proprietario del grande magazzino milanese nel gran finale del Paradiso delle Signore 8 si è defilato insieme a Matilde.

Uscito di scena – almeno per il momento – Vittorio, uno dei grandi protagonisti rimane il commendatore Umberto Guarnieri, interpretato da Roberto Farnesi. Guarnieri, vero maestro nell’ordire tranelli, si è inguaiato non poco nella scorsa stagione e rischia di vedersela brutta.

Cosa succederà al perfido commendatore? Il suo interprete si è lasciato andare ad alcune anticipazioni durante una breve intervista concessa al settimanale Nuovo Tv, dove ha rivelato qualcosa dell’amaro destino che attenderà Umberto nella nona stagione del Paradiso delle Signore. Lo spoiler di Farnesi è di quelli che lasciano col fiato sospeso.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9, cosa succederà al commendatore Guarnieri

Ne Il Paradiso delle Signore 8 Guarnieri è stato smascherato da Marcello e da Flora. Il suo ruolo come architetto della truffa Hofer, pianificata per screditare Marcello, è venuto alla luce del sole. Con conseguenze che non si faranno attendere. Umberto, rivela Farnesi, «prenderà tante batoste. La sua compagna Flora Ravasi lo ha lasciato ed è partita».

Malgrado tutto, però, il commendatore non smetterà di inseguire il suo vecchio amore: Adelaide. La contessa di Sant’Erasmo però non avrà alcuna intenzione di interrompere la sua relazione col giovane Marcello Barbieri. Anche sul fronte degli affari Umberto se la vedrà brutta. In questo campo «ne combinerà di tutti i colori – spiega l’interprete toscano -, diciamo che perderà le certezze che ha sempre avuto».

Il mistero sarà piuttosto quello di vedere se il commendatore riuscirà a risalire la china. Tanto più che anche con la figlia Marta – da poco rientrata a Milano, dove scoprirà il ruolo giocato dal padre nella truffa di Hofer – il rapporto si incrinerà. In sostanza Umberto rischierà di perdere tutto quello che ha costruito nel corso degli anni.

Piantato in asso da Flora e inguaiato su tutti i fronti, Umberto se la vedrà davvero brutta. Questa volta il commendatore amante degli intrighi potrebbe davvero aver fatto il passo più lungo della gamba. Come andrà a finire per lui? Per saperlo con certezza non rimane che attendere la messa in onda delle puntate inedite de Il Paradiso delle Signore.