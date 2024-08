Il Paradiso delle Signore 9 spoiler in casa Puglisi: incredibile segreto, Concetta in crisi

Spoiler su “Il Paradiso delle Signore 9”: in casa Puglisi emerge un incredibile segreto che manderà in crisi Concetta. Il 9 settembre andrà in onda la nona stagione de “Il Paradiso delle Signore” con nuove avvincenti puntate. Lo scorso finale di stagione ha, infatti, cambiato e stravolto tutti gli equilibri nel Grande Magazzino di Milano per via dell’abbandono di Vittorio Conti alla sua “creatura”. Nuovi colpi di scena si insinueranno nella trama della soap italiana di Rai 1 che è sempre molto seguita e commentata anche sui social. In particolare, uno scossone arriverà in casa Puglisi: Maria è a Parigi per lavorare con Defois, ma a Milano ci sono suo padre Ciro che continua a lavorare in caffetteria con Salvatore. …

Spoiler su “Il Paradiso delle Signore 9”: in casa Puglisi emerge un incredibile segreto che manderà in crisi Concetta.

Il 9 settembre andrà in onda la nona stagione de “Il Paradiso delle Signore” con nuove avvincenti puntate. Lo scorso finale di stagione ha, infatti, cambiato e stravolto tutti gli equilibri nel Grande Magazzino di Milano per via dell’abbandono di Vittorio Conti alla sua “creatura”.

Nuovi colpi di scena si insinueranno nella trama della soap italiana di Rai 1 che è sempre molto seguita e commentata anche sui social. In particolare, uno scossone arriverà in casa Puglisi: Maria è a Parigi per lavorare con Defois, ma a Milano ci sono suo padre Ciro che continua a lavorare in caffetteria con Salvatore. Al Paradiso lavorano anche sua madre Concetta e sua sorella Agata e proprio loro dovranno fare i conti con una verità, per ora top secret, sul passato di Ciro.

Spoiler “Il Paradiso delle Signore 9”: cosa succederà in casa Puglisi



Nelle nuove puntate de “Il Paradiso delle Signore 9”, Concetta si troverà a fare i conti con un segreto che suo marito Ciro le ha tenuto nascosto da tempo. Per ora non si sa di cosa si tratti, ma con molta probabilità il loro matrimonio verrà messo a dura prova da ciò che succederà. La donna resterà sconvolta nel momento in cui scoprirà che l’uomo che ha al suo fianco, da svariati anni, le ha nascosto un segreto legato al suo passato. Sicuramente, Concetta guarderà con occhi diversi suo marito dopo quello che verrà a scoprire.

Ciro e Concetta saranno sicuramente protagonisti delle nuove trame della soap e spereranno di vedere convolare a nozze Maria con Matteo Portelli. In realtà, anche loro dovranno fare i conti con un problema, la distanza, dato che il giovane rientrerà a Milano e sarà sempre più d’aiuto a suo fratello Marcello.

Insomma, quella che è stata una delle famiglie più unite della soap, si troverà ad affrontare una bufera. I fan ricorderanno come sia stata decisiva Concetta, nel far accogliere positivamente la relazione fra sua figlia Maria e Matteo. Maria era promessa sposa a Vito Lamantia e suo padre non era affatto d’accordo quando lei aveva confessato di amare un altro.

Concetta riuscì a evitare il peggio e convinse il marito a sotterrare l’ascia di guerra e ad accettare Matteo Portelli come genero. Supereranno ora questa nuova crisi? I nuovi scenari infatti mettono a duro rischio l’equilibrio nella famiglia Puglisi, ma per scoprire di più bisogna attendere i nuovi episodi.