Il Paradiso delle Signore 9 cosa farà Vittorio prima di lasciare Milano: “Sarà importantissimo”

C’è grande attesa per la nuova stagione della soap opera italiana che tornerà in onda dal prossimo settembre. Gli appuntamenti quotidiani con Il Paradiso delle Signore 9 saranno disponibili su Rai 1 a partire da lunedì 9 settembre, quando il pubblico ritroverà quasi tutti i personaggi. Sono state già annunciate alcune new entry, mentre ormai si sa già da tempo che lo spettacolo dovrà fare a meno del grande protagonista presente dalla prima stagione.

Per la prima volta in nove stagioni, infatti, Vittorio Conti non sarà presente al Paradiso. La conferma era arrivata qualche mese fa dall’attore Alessandro Terisigni, il quale aveva confessato di aver bisogno di una pausa, ma non aveva detto addio alla soap, lasciando quindi la speranza tra i fan di rivederlo nei panni del pubblicitario. Tuttavia, i primi spoiler hanno rivelato che Vittorio tornerà per un breve periodo per affrontare Tancredi.

Il Paradiso delle Signore 9, Vittorio affronta Tancredi: le anticipazioni

Il finale dell’ottava stagione aveva visto Vittorio Conti e Matilde Frigerio scappare via da Milano. È così che il nono capitolo della serie televisiva si aprirà con Roberto e Marcello nuovi gestori del Paradiso, i quali dovranno guidare il grande magazzino milanese e fare in modo che tutto vada per il meglio. I due soci dovranno impegnarsi al massimo per non deludere le aspettative del proprietario e portare avanti l’attività.

Le anticipazioni delle nuova puntate de Il Paradiso delle Signore rivelano che Vittorio Conti rientrerà in scena per presenziare a un evento speciale all’atelier. Il personaggio interpretato da Alessandro Tersigni, dunque, farà parte brevemente di alcuni episodi che andranno in onda nella stagione 2024/2025. Una presenza fondamentale per il decorso della trama.

Conti non solo riabbraccerà tutta la famiglia del Paradiso che aveva lasciato di notte, ma ci sarà anche un momenti in cui Vittorio avrà un confronto con Tancredi, il quale aveva denunciato la moglie Matilde per adulterio. Il proprietario del Paradiso chiederà al suo nemico di deporre le armi e smetterla di accanirsi contro la Frigerio, che risulta essere ancora la moglie.

Con questa azione, Vittorio spera che Tancredi possa decidere di ritirare la denuncia per adulterio nei confronti di Matilde, con la speranza di poter ritornare a Milano da persone libere. Non sarà un’impresa facile, visto che Sant’Erasmo è assetato di vendetta. Non resta che aspettare settembre e capire quali saranno i nuovi sviluppi sulla storia.