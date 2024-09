Il nuovo look di Clizia Incorvaia è da togliere il fiato: piega perfetta per l’influencer

Clizia Incorvaia si è mostrata con un nuovo look. Non ha potuto fare a meno di condividere i suoi bellissimi capelli.

Clizia Incorvaia è seguitissima sui social network. Il suo profilo di Instagram vanta la bellezza di 800.000 follower. Si tratta di un numero destinato a salire per via della sua popolarità. Ha iniziato a lavorare in televisione nel 2008, però, il vero successo è arrivato con la partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello Vip.

Questa esperienza non è stata importante solo dal punto di vista lavorativo. Grazie al reality show di Canale 5, infatti, ha conosciuto Paolo Ciavarro. I due si sono sposati da poco e hanno un bambino di nome Gabriele. Clizia adora i suoi fan e non perde mai occasione di condividere con loro le sue avventure quotidiane. Nelle ultime ore, ha mostrato loro la sua nuova acconciatura. È apparsa soddisfatta dal risultato finale.

Cambio di look per Clizia Incorvaia: la sua messa in piega è da urlo

Le pagine social di Clizia Incorvaia sono sempre aggiornate. La donna aggiunge spesso nuovi contenuti. In alcuni casi, mostra la sua famiglia, in altri, invece, si concentra sul suo ruolo di influencer. Ha una grande passione per la moda e lo dimostra con tutti i suoi bellissimi outfit. Inoltre, nonostante nel 2022 abbia messo al mondo il piccolo Gabriele, continua ad avere un fisico invidiabile e in forma.

La donna, di recente, ha decido di intervenire sui suoi capelli. Il colore è rimasto lo stesso, però, ha aggiunto un tocco di novità con una messa in piega perfetta. Questa pratica consiste nel dare alla chioma una certa forma usando il calore. Nell’immagine, ha uno sguardo profondo, una mano dietro l’orecchio e un leggero sorriso sulle labbra. Indossa un abito nero, in grado di mettere in evidenza la sua capigliatura.

La chioma si sposa benissimo con il colorito della pelle e i lineamenti del viso. Sembra abbiano fatto proprio un ottimo lavoro con lei. Tutti i punti di forza sono valorizzati in modo impeccabile. Ha completato il look con una collana originale, perfettamente in sintonia con la fine dell’estate, e con un trucco leggero e naturale.

Clizia Incorvaia sta vivendo un momento particolare. Il 12 Luglio, ha coronato il suo sogno d’amore con Paolo Ciavarro. I due si sono sposati alla presenza di amici e parenti. Allo stesso tempo, è determinata a stare accanto a Eleonora Giorgi che sta combattendo con un cancro al pancreas. È una mamma gentile e una nuova premurosa. Probabilmente, è per questo motivo che piace così tanto al popolo del web.