“Il nostro piccolo”, l’annuncio di Oradei e Manila dopo le nozze: bellissimi insieme

Dopo le nozze avvenute a maggio, l’ex Miss Italia e concorrente del Grande Fratello, Manila Nazzaro, e il ballerino di Ballando con le stelle, Stefano Oradei, si stanno godendo una magica e romantica luna di miele alle Maldive.

Proprio da una delle bellissime spiagge dell’isola i due, più innamorati che mai, hanno voluto dare un lieto annuncio a tutti i fan che li seguono con curiosità e attenzione. Ecco cosa hanno raccontato.

Il lieto annuncio di Manila Nazzaro e Stefano Oradei

Era il 13 maggio quando Manila Nazzaro e Stefano Oradei si sono detti sì, dopo che l’amore li aveva letteralmente travolti. Ora si stanno godendo una romantica luna di miele alle Maldive, con mare, sole e tanto amore. Di recente Stefano aveva fatto a sua moglie una sorpresa, regalandole una cena in un posto molto romantico dell’isola e postato le dolci foto su Instagram.

Ora però la coppia ha voluto dare un annuncio molto importante a tutti i loro fan. È stata Manila a postare delle foto su Instagram in cui si vedono lei e Stefano Oradei piantare un albero. Dietro di loro un uomo suona uno strumento musicale tipico.

Manila scrive: “Un’emozione unica.. oggi abbiamo piantato il nostro piccolo albero di cocco, che crescerà in questo paradiso celebrando ogni giorno il nostro amore come ricordo di giorni indimenticabili. Insomma i due innamorati hanno piantato il loro piccolo albero, che simboleggerà per sempre il loro amore che, giorno dopo giorno, crescerà e magari si moltiplicherà. I due infatti sperano di diventare presto genitori.

La Nazzaro, proprio a questo proposito, aveva detto che, nonostante i suoi 46 anni, confida molto nella scienza. Le sue parole, durante una recente intervista, erano state: “Non è semplice diventare mamma ma con il mio compagno stiamo facendo delle visite e non ci sono ostacoli. Siamo pronti ad affidarci anche alla scienza. Sto qui con la persona della mia vita, ho quello che cercavo da sempre e voglio ancora diventare madre. Sono fertile e ho una buona riserva ovarica, ho deciso di lottare per avere un figlio a 46 anni.”

Insomma tutti si augurano che i due, dato che sono così innamorati e felici, possano presto dare anche quest’altro lieto annuncio ai propri follower. Intanto porteranno per sempre nel cuore le dolci giornate e serate passate alle Maldive, dove questo piccolo albero di cocco testimonierà per sempre la loro unione.