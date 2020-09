Il mistero di Charlize Theron: bellissima ma... zitella

Charlize Theron non nasconde la propria condizione sentimentale. L’attrice è stata invitata dalla collega Drew Barrymore a partecipare al suo programma The Drew Barrymore Show, dove ha parlato della sua vita privata senza tirarsi indietro. “Non ho avuto appuntamenti per cinque anni ma resto aperta quando gli amici mi dicono ‘dovresti uscire con qualcuno o dovresti conoscere questo tipo”, le parole dell’attrice in collegamento durante lo show della Barrymore.

Continua a leggere

Nessuna malinconia per l’attrice di Benoni

La vincitrice dell’Oscar alla Migliore attrice protagonista nel 2004 e mamma di due figli si dichiara pronta per un’eventuale relazione. L’unica condizione: dovrà trattarsi di una cosa seria. “Sono in un momento della mia vita nel quale l’altro deve arrivare con tanta roba. E non quel tipo di roba che uno pensa. La mia vita è così bella che l’altro dovrebbe portare come minimo la stessa bellezza o forse ancora di più perché non sarei in grado di accettare qualcosa di meno”, racconta la Theron agli spettatori del programma.

Continua a leggere

Nel corso dell’intervista, l’attrice di Benoni (Sud Africa) dichiara di non provare alcun senso di solitudine.“Posso affermare con sincerità di non sentirmi affatto sola – spiega Charlize Theron – Da quando ho avuto i miei figli, io continuo a sparare le mie cartucce ma le priorità sono cambiate, essere genitori è un grande lavoro. A fine serata vado a letto e penso: “O mio Dio, non avrei voluto altro da questa giornata”.

Continua a leggere

L’ultimo appuntamento nel 2015

L’ultimo suo compagno è stato Sean Penn nel 2015 e da allora l’attrice ha sempre affermato di aver non aver avuto nessun appuntamento galante, anche a causa delle numerose pellicole in cui ha recitato. Per stessa dichiarazione della Theron, oggi si considera serena con una carriera meravigliosa piena di successi e una vita colma di affetto grazie ai figli.