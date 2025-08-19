Il make up dell’estate si chiama Sunset Blush: un effetto “bonne mine” che scolpisce e illumina il viso

Nessun dubbio sul make up da utilizzare nell’estate 2025, si chiama Sunset Blush e riesce ad illuminare e definire il viso.

Donna con pennello del trucco

L’estate è la stagione della luce, dei tramonti di fuoco e della spensieratezza. Serve un trucco che faccia splendere nelle serate di divertimento e scintillare come una star. Il Sunset Blush sembra disegnare sul viso proprio le nuance estive. Vediamo come creare l’effetto da sogno.

Armocromia, makeup e stagioni, tre elementi che devono essere combinati per il trucco perfetto in base al momento. Vanno scelti i colori che più valorizzano l’incarnato, gli occhi e i capelli. Le diverse tonalità hanno il potere di esaltare la bellezza naturale o di nasconderla. Non ci si può truccare con superficialità, bisogna conoscere i consigli per esprimere sé stessi e il proprio fascino al massimo.

Ad ogni stagione le sue nuance. Per l’autunno sottotoni caldi, riflessi dorati arricchiti da tocchi di marrone e verde oliva. Il bronzo è ideale con sfumature arancio e rame per dare intensità. In inverno vincono il blu e il verde ma anche delicati toni del pesca, viola e rosa. La primavera richiama colori caldi e luminosi, ispirati alla natura. Pesca, verde smeraldo, oro, bronzo e ogni tonalità pastello. Arriviamo all’estate dove azzurri pastello, verdi acquamarina e grigio perlato sono i grandi classici del make up. Con il Sunset Blush, però, si cambia registro.

Valorizziamo il viso con il Sunset Blush

Il Sunset Blush usa i colori del tramonto estivo per valorizzare il viso, illuminarlo e definirne i lineamenti. Sfumature dal rosa all’arancione, toni caldi e raggianti su guance e zigomi. Bisogna applicare due shades di blush rosa e arancione aggiungendo l’illuminante. Nello specifico i primi due vanno concentrati sulle gote e nell’incavo sotto lo zigomo mentre l’illuminate va applicato sul dorso dello zigomo.

Truccarsi
Valorizziamo il viso con il Sunset Blush (Pourfemme.it)

Per un effetto migliore meglio usare prodotti con texture liquida o cremosa in modo tale da ottenere una pelle dall’aspetto fresco e lucido come esige la moda del momento. Bastano un paio di gocce di blush rosa e un paio un paio di blush arancione che vanno mescolate e sfumate. Sappiamo bene come sia per il rosa che per l’arancione esistano tante diverse sfumature. Bisognerà essere bravi a individuare quella più adatta al proprio fototipo.

Se si ha la pelle olivastra, ad esempio, si deve preferire un blush con tonalità di rosa e arancione accese tipo fucsia e mandarino mentre se il fototipo è diafano (pelle pallida, bianca) allora meglio scegliere blush rosa chiaro e pesca. Sarebbe l’ideale usare il Sunset Blush sulla pelle abbronzata perché l’effetto sarà molto più visibile e valorizzante.

