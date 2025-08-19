Il make up dell’estate si chiama Sunset Blush: un effetto “bonne mine” che scolpisce e illumina il viso

Nessun dubbio sul make up da utilizzare nell’estate 2025, si chiama Sunset Blush e riesce ad illuminare e definire il viso.

L’estate è la stagione della luce, dei tramonti di fuoco e della spensieratezza. Serve un trucco che faccia splendere nelle serate di divertimento e scintillare come una star. Il Sunset Blush sembra disegnare sul viso proprio le nuance estive. Vediamo come creare l’effetto da sogno.

Armocromia, makeup e stagioni, tre elementi che devono essere combinati per il trucco perfetto in base al momento. Vanno scelti i colori che più valorizzano l’incarnato, gli occhi e i capelli. Le diverse tonalità hanno il potere di esaltare la bellezza naturale o di nasconderla. Non ci si può truccare con superficialità, bisogna conoscere i consigli per esprimere sé stessi e il proprio fascino al massimo.

Ad ogni stagione le sue nuance. Per l’autunno sottotoni caldi, riflessi dorati arricchiti da tocchi di marrone e verde oliva. Il bronzo è ideale con sfumature arancio e rame per dare intensità. In inverno vincono il blu e il verde ma anche delicati toni del pesca, viola e rosa. La primavera richiama colori caldi e luminosi, ispirati alla natura. Pesca, verde smeraldo, oro, bronzo e ogni tonalità pastello. Arriviamo all’estate dove azzurri pastello, verdi acquamarina e grigio perlato sono i grandi classici del make up. Con il Sunset Blush, però, si cambia registro.

Valorizziamo il viso con il Sunset Blush

Il Sunset Blush usa i colori del tramonto estivo per valorizzare il viso, illuminarlo e definirne i lineamenti. Sfumature dal rosa all’arancione, toni caldi e raggianti su guance e zigomi. Bisogna applicare due shades di blush rosa e arancione aggiungendo l’illuminante. Nello specifico i primi due vanno concentrati sulle gote e nell’incavo sotto lo zigomo mentre l’illuminate va applicato sul dorso dello zigomo.

Per un effetto migliore meglio usare prodotti con texture liquida o cremosa in modo tale da ottenere una pelle dall’aspetto fresco e lucido come esige la moda del momento. Bastano un paio di gocce di blush rosa e un paio un paio di blush arancione che vanno mescolate e sfumate. Sappiamo bene come sia per il rosa che per l’arancione esistano tante diverse sfumature. Bisognerà essere bravi a individuare quella più adatta al proprio fototipo.

Se si ha la pelle olivastra, ad esempio, si deve preferire un blush con tonalità di rosa e arancione accese tipo fucsia e mandarino mentre se il fototipo è diafano (pelle pallida, bianca) allora meglio scegliere blush rosa chiaro e pesca. Sarebbe l’ideale usare il Sunset Blush sulla pelle abbronzata perché l’effetto sarà molto più visibile e valorizzante.