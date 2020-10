È una femminilità naturale, ben definita e con un tocco retrò quella che emerge dalle passerelle della moda e caratterizza le tendenze del make up per la stagione fredda.

Parliamo del trucco di una donna che desidera realizzarsi ed è conscia delle proprie capacità, senza per questo essere arrogante.

La stagione autunno inverno 2020 2021 si presenta all’insegna dei colori decisi, rosso in testa, ma con risultati decisamente naturali, soprattutto laddove si considera l’ovale del viso.

Leggi anche Anne Hathaway e il make up da strega super glamour perfetto per Halloween

Occhi e labbra sensuali grazie ai toni del rosso

Il rosso imperversa su labbra e palpebre, per un risultato sofisticato ma autentico.

Il trucco occhi si accende di sfumature giocando sulle tonalità del rosso. Torna prepotentemente l’uso dell’eyeliner colorato, che dà una connotazione decisa alla palpebra superiore.

Lo sguardo è l’elemento centrale del viso e per essere tale coglie le opportunità offerte dagli ombretti proposti nella palette dei colori metallici. Ancora decisamente attuale lo smokey eyes, apprezzato dai makeup artist , che lo annoverano fra le eccellenze.

Occhi e labbra si illuminano e, soprattutto per il trucco della sera, si accendono di glitter.

Il make up presta estrema attenzione alle ciglia, che dovranno dominare e accentuare lo sguardo. Se la natura non ha dotato gli occhi di ciglia folte e lunghe, l’effetto naturale si può rafforzare utilizzando un mascara volumizzante e allungante, magari a lunga tenuta.

Per esaltare la bellezza naturale, e potersi esprimere in maniera autentica, scorri le tante proposte che considerano mascara e ombretti, fondotinta e blush, rossetti e smalti alla pagina loreal-paris.it/make-up, avrai modo di scoprire un mondo di novità.

L’ovale del viso all’insegna della naturalezza e dei punti luce

La parola d’ordine per l’ovale del viso è naturalezza. La pelle del volto deve poter contare su soluzioni leviganti, che nascondano le imperfezioni, e siano in grado di regalare il massimo della trasparenza, accentuando solo in alcuni punti strategici l’effetto luminosità.

Se per le gote si privilegia un tenue color pesca, zigomi, arcata sopraccigliare, punta del naso e interno dell’occhio si accendono di luce.

Al volto si dovranno dedicare le cure adeguate.

Make up e benessere si intrecciano, per garantire alla pelle del viso il massimo della salute, che parte dalla giusta detersione e prosegue con la corretta idratazione e una buona nutrizione, soprattutto per l’epidermide più matura.

Solo ad una pelle curata si potrà garantire il miglior ‘nude look’.

Le labbra si colorano di rosso e prugna

Le labbra giocano un ruolo fondamentale e vantano il privilegio di essere autentiche prime donne. Ma anche alle labbra dobbiamo garantire, prima di ogni altro effetto trucco, una salute invidiabile. Per poter esibire un risultato straordinario dobbiamo trattare le nostre labbra con attenzione partendo dallo scrub esfoliante, da praticarsi due volte la settimana, seguito da un’energica azione idratante.

Curate a dovere le labbra si accendono di colori scuri, come vuole la tendenza dell’autunno. A dominare saranno sicuramente le tante nuances del rosso, ma non mancheranno tinte anche più decise come il viola, il prugna e il bordeaux.

Opaco o lucido il rossetto non dovrà mancare nella trousse delle donne. E per labbra ancora più accese perfetto l’utilizzo di un gloss luminoso e trasparente.