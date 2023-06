Il make-up da fare se porti gli occhiali: in base al tipo di montatura

Qual è il trucco perfetto per chi porta gli occhiali? Ecco le dritte di make-up che bisogna assolutamente conoscere per esaltare lo sguardo.

Nonostante sia un’operazione che facciamo tutte, quasi ogni giorno, truccarsi nasconde delle insidie. Ci sono tanti piccoli errori che possono compromettere la riuscita finale del make-up e, soprattutto, invece di valorizzare i tuoi lineamenti fanno l’esatto contrario. La situazione, poi, si fa ancora più complicata se porti gli occhiali: come fare per realizzare un trucco che sia visibile oltre la montatura? No problem!

Anche per te esistono migliaia di soluzioni. Alcune ce le ha fornite Beatrice Gherardini, nota tik toker che ha fatto della sua passione per il beauty un vero e proprio lavoro. Attraverso il suo seguitissimo canale, la star del make-up ha realizzato un trucco adatto proprio a chi indossa gli occhiali. Anche di sera. Se anche tu fai parte del team miopi o astigmatiche, sei nel posto giusto.

Consigli make-up se porti gli occhiali: cosa fare e cosa evitare per un risultato top

Indossi gli occhiali e hai sempre paura che il trucco non si vede dietro le lenti? Non hai motivo di temere: esistono delle vere e proprie strategie per realizzare un make-up al top, a prova di montatura. Attraverso il suo canale Tik Tok, seguito da un milione e mezzo di followers, Beatrice Gherardini ha dedicato un video proprio a questo, rivelando consigli e dritte per non sbagliare. Da dove partire? Da loro, le sopracciglia. I primi due elementi che attireranno l’attenzione sono proprio le sopracciglia e le occhiaie.

Con un prodotto apposito, fissa le sopracciglia e, in un secondo momento, con la matita provvedi a definirle. Attenzione: se indossi una montatura scura non esagerare con la matita, per non rischiare di appesantire l’occhio. Si passa poi alle occhiaie, da coprire con un correttore aranciato, che elimina immediatamente l’effetto scuro del contorno occhi: applicalo sia sotto che nella zona della palpebra per un risultato migliore.

Successivamente, un secondo correttore (del colore adatto al tuo incarnato) andrà applicato soltanto nella parte interna delle occhiaie (l’angolino più vicino al naso): piccola quantità, da sfumare con una spugnetta, così da illuminare le occhiaie ma senza appesantire la zona.

Prima del secondo correttore, applica il fondotinta, su tutta la zona dove hai messo il correttore aranciato, ma attenzione: non servirti di troppo prodotto, per evitare l’effetto ‘maschera’. A questo punto entra in gioco lei, la cipria, che fisserà tutta la base realizzata con correttore e fondotinta e preparerà la palpebra per l’ombretto. Cosa suggerisce Beatrice a questo proposito?

La tiktoker ha realizzato una sfumatura incantevole, partendo dall’ombretto nero sulla parte esterna dell’occhio, quello marrone subito dopo e un rosato sulla palpebra mobile. L’effetto è meraviglioso, sia con che senza occhiali. Non dimenticare un po’ di ombretto lungo la rima esterna inferiore dell’occhio e, ovviamente, l’immancabile mascara. Il risultato è assolutamente ‘wow’!