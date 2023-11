Il maglione unisex, capo versatile della moda street style: 6 modi di indossarlo in autunno

Con l’arrivo dell’autunno i maglioni unisex sono usciti dagli armadi per essere indossati in tante maniere diverse per dare sfogo alla propria creatività.

Il maglione unisex rappresenta una moda più inclusiva, versatile e aperta all’individualità, che risponde alle mutevoli prospettive sulla sessualità, sull’identità di genere e sulla moda stessa. Questo capo infatti sfida le tradizionali distinzioni di genere. Ma soprattutto è ottimo da indossare in autunno, non solo perché ripara dai primi freddi, ma perché può dare tantissimi spunti di outfit.

Offre infatti una vestibilità comoda a chiunque lo indossi. Il maglione unisex è parte di una tendenza più ampia che mira ad una moda “fluida”, che permette alle persone di sfidare le tradizionali aspettative sul proprio genere e sperimentare con stili che rispecchino invece la propria identità.

Il maglione unisex, protagonista dello Street Style autunnale: 6 modi diversi

La moda street style dà tantissime ispirazioni su come usare il maglione unisex: ecco 6 modi diversi di come puoi sfoggiarlo durante le tue passeggiate in centro o in tante altre occasioni. Oltre al classico e intramontabile modo che lo vede al posto di una sciarpa o annodato a mò di mantellina.

Per un look accogliente con jeans e stivali: Abbinando il maglione unisex a un paio di jeans e stivali alti, creerai un look classico per l’autunno. Aggiungi una sciarpa o un cappotto per completare l’outfit e rimanere al caldo durante le giornate più fresche. Stile sovradimensionato con leggings e scarpe da ginnastica: Indossare il maglione unisex con leggings e scarpe da ginnastica è perfetto per un look casual e comodo in autunno. Aggiungi un cappello di lana per un tocco extra di comfort e stile. Look a strati con giacca di pelle: Sovrapponi un maglione unisex su una camicia a maniche lunghe e completa il look con una giacca di pelle. Questo stile a strati è alla moda e ti terrà al caldo quando il tempo si fa più fresco. Stile con gonna e stivaletti: Se preferisci un look femminile, indossa il maglione unisex con una gonna invernale e stivaletti. Questa combinazione è ideale per le giornate più miti in autunno. Vestito sovradimensionato con cintura in vita: Crea un look alla moda indossando il maglione unisex come un vestito sovradimensionato. Aggiungi una cintura in vita per definire la silhouette e completa con collant e stivali. Stile informale con pantaloni cargo: Un maglione unisex si abbina bene a pantaloni cargo o pantaloni larghi. Questa combinazione offre comfort e uno stile casual perfetto per le giornate autunnali.

Non possono mancare gli accessori come sciarpe, cappelli, cinture o gioielli per personalizzare ulteriormente il tuo look autunnale.