Il grande segreto di William e Kate venuto fuori solo ora: c’entra il figlio George

Kate Middleton e il principe William hanno celato un segreto al piccolo George: in molti si chiedono come reagirà quanto ne prenderà atto.

I Principi del Galles hanno imparato la lezione dalle dinamiche che si sono consumate negli ultimi decenni. A partire dalle difficoltà patite da Diana Spencer, fino ad arrivare al risentimento nascosto per moltissimo tempo dal duca del Sussex.

Facendo tesoro degli insegnamenti impartiti dalla vita stessa, hanno preso un’importante decisione. William e Kate celano un segreto al piccolo George, qualcosa che modificherà sensibilmente la sua quotidianità e la sua intera esistenza.

La vita di George cambierà radicalmente

Kate Middleton e William hanno sempre sostenuto con fervente convinzione il loro desiderio di riservare ai figli uno stile di vita pseudo-normale. Insider di palazzo hanno spiegato come la principessa cucini per i figli e soprattutto quanto questi ultimi apprezzino i momenti condivisi, proprio come qualsiasi altra famiglia “comune”. Tuttavia, quando George raggiungerà la maturità, dovrà necessariamente intraprendere il percorso formativo come erede al trono. In linea di successione, dopo il padre, sarà proprio lui ad ascendervi e divenire così il nuovo sovrano inglese.

Reduce da quanto accaduto con il fratello minore, William è ben consapevole che Charlotte e Louis potrebbero sentirsi “le riserve”. Per questo motivo la coppia ha fatto in modo che i tre fratelli non avvertissero il peso del loro destino in tenera età. I Principi del Galles, di comune accordo, hanno deciso quindi di celare quelle che si presenteranno come le future dinamiche di corte al loro primogenito. George sa che William diventerà re, tuttavia non ha ben chiaro quale sarà invece il suo destino.

“Stanno cercando di ritardare quel momento in cui ufficialmente dovrà fare delle rinunce per tutelare la corona” – ha spiegato Catherine Mayer, autrice del libro Charles: The Heart of a King – “sino ad allora la sua libertà sarà garantita. Sarà comunque un percorso previsto dalla sua educazione”. E così come il nonno dovette abbandonare la passione per la letteratura ed il padre per il servizio militare volontario, così anche George ad un certo punto dovrà annullare quelle che sono le sue ambizioni in favore della tutela dell’istituzione monarchica.

Avrà tuttavia due validi alleati: Charlotte e Louis. Come ha notato la scrittrice, le dinamiche tra i fratelli promettono bene (anche se, in origine, anche William ed Harry andavano d’accordo). “Charlotte dovrà essere presente, passo dopo passo” – le parole di Mayer. La speranza è quella che si instauri un rapporto simile a quello coltivato da Carlo III e dalla principessa Anna. Quest’ultima rappresenta una delle poche colonne portanti dello stesso sovrano d’Inghilterra.