Il gattino miagola sul balcone: ciò che fa mamma gatta è incredibile – VIDEO

Il gattino miagola sul balcone e la mamma gatta fa qualcosa di incredibile, il mondo degli animali è stupefacente e ci regala sempre emozioni.

Chiunque abbia avuto la fortuna di adottare un gatto in casa propria sa quanto possano essere affettuosi, curiosi e, talvolta, rumorosi. I gatti sono animali straordinari che possono sorprenderci ogni giorno con il loro comportamento. In questo video andato virale sui social, vedremo cosa accade quando il gattino piccolo inizia a miagolare sul balcone e come la sua mamma gatta risponde in modo straordinario.

Gattino miagola e la mamma risponde

Il video inizia con il cucciolo di gatto tenuto in mano dal suo padrone, mentre miagola fuori dal balcone che è rivolto verso il giardino. In lontananza si intravede mamma gatta che sta camminando oltre il prato, ha quasi raggiunto la strada e il marciapiede, lei, non appena sente il verso del suo piccolo, inizia a correre in maniera rapida verso l’origine del suono e in meno di 4 secondi è già arrivata in soccorso.

Il padrone ha intenzionalmente fatto miagolare il piccolo gattino perché la mamma stava andando troppo lontano rispetto a dove solitamente si spinge fuori dall’abitazione, stava per correre dei rischi esponendosi alla strada.

Come fa mamma gatta a sentire il miagolio a distanza?

Ma come fa la mamma gatta a sentire il miagolio del suo cucciolo anche a distanza? La risposta sta nella straordinaria capacità uditiva dei gatti. I gatti hanno un udito estremamente sviluppato, che supera di gran lunga quello degli esseri umani. Possono udire suoni a frequenze molto alte, che noi non possiamo nemmeno percepire. Inoltre, i gatti hanno un orecchio estremamente mobile e possono orientarlo nella direzione da cui proviene un suono. Questo significa che anche se il gattino miagola sul balcone e la mamma gatta si trova altrove, lei può comunque percepire il suono e capirne la sua provenienza con grande precisione.

La capacità uditiva dei gatti è una delle ragioni per cui sono così bravi a cacciare e a individuare le prede. Possono udire lo squittio di un topo o il fruscio di un uccello anche a notevole distanza. Ma questa capacità uditiva straordinaria non riguarda solo la sopravvivenza, anche il mantenimento dei legami familiari.

Vi mostriamo il video dal quale abbiamo preso spunto per questo articolo, vi stupirà quanto sia dolce e immediato il sentimento di mamma gatta:

View this post on Instagram A post shared by Funny Pets (@funny_pets___)

I gatti sono creature incredibili con abilità straordinarie, tra cui un udito eccezionale. Siamo fortunati ad avere la possibilità di condividere la nostra vita con questi meravigliosi animali e imparare da loro ogni giorno.