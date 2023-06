Il frullato che migliora la memoria: la ricetta

Esiste un frullato che può apportare evidenti benefici alla tua memoria? Di seguito, tutti i dettagli di questa speciale ricetta.

I frullati sono un ottimo modo per gustare una bevanda sana e deliziosa, senza dover rinunciare al proprio regime dietetico. In base agli ingredienti scelti, è possibile realizzare diverse combinazioni. La prima cosa che si deve tenere in considerazione è l’obiettivo da raggiungere. Perdita di peso? Lucentezza della pelle? Calo della pressione? C’è una soluzione per ogni problema.

Sorprendentemente, esiste anche una ricetta per migliorare la propria memoria. È decisamente adatta per tutti coloro che stanno affrontando esami importanti o che hanno a che fare con lavori particolarmente impegnativi. Non è affatto difficile da realizzare. Al contrario, sono sufficienti poche mosse per avere a disposizione una merenda tutta da gustare. Inoltre, il basso costo degli ingredienti necessari la rende economica e ripetibile in qualsiasi momento della giornata. Anche i bambini potrebbero gradire questo semplice frullato di frutta e verdura.

Rinforzare la memoria con un gustoso frullato: la ricetta da seguire

Una buona memoria è indispensabile per far fronte a tutti i compiti quotidiani. Gli studenti alle prese con la sessione estiva, i lavoratori che si devono occupare di grandi quantità di dati e, in generale, tutti coloro che desiderano rafforzare questo aspetto possono ricorrere a una ricetta buonissima.

Il frullato in questione possiede importanti proprietà benefiche per l’alto contenuto di fosforo, potassio e altri minerali utili per il mantenimento delle corrette funzioni del cervello. È preferibile consumarlo una volta al giorno per ottenere un risultato ottimale. L’apporto calorico è minimo e particolarmente compatibile con la maggior parte delle diete.

Ingredienti

1 carota;

1 mela (biologica se possibile);

1 bicchiere di latte di mandorla.

Procedimento

Per preparare la ricetta del frullato per la memoria si consiglia di iniziare dalla carota. La verdura in questione andrà lavata, sbucciata accuratamente e tagliata in piccoli pezzi. Lo stesso si dovrà fare con la mela, preferibilmente biologica. In questo caso, però, si consiglia di non togliere la buccia perché è proprio qui che sono contenuti i maggiori nutrienti. Sarà sufficiente pulirla bene, magari anche con l’aiuto di un pizzico di bicarbonato o di prodotti progettati per l’igienizzazione alimentare.

Le parti ottenute andranno inserite in un frullatore e mescolate con un bicchiere di latte di mandorla. Alla fine, si otterrà un composto dal colore aranciato, leggermente grumoso a seconda della consistenza della frutta. Si suggerisce di conservarlo in frigo per proteggerlo dal caldo oppure di consumarlo subito dopo la preparazione. Dopo aver assaggiato questo incredibile frullato, rinunciarvi sarà impossibile!