Il figlio di Flavio Briatore nell’auto più lussuosa di sempre: sedili in pelle e comfort ovunque

Classe 2010, Nathan Falco è il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Il giovane, nonostante i suoi 14 anni è già dirigente della società la Billionare Bears Nft.

Il bay imprenditore fa una vita a dir poco di lusso, tra viaggi in jet e partecipazioni ai party esclusivi organizzati nei locali di Briatore senior.

Alle prese con i primi amori, come svelato da mamma Elisabetta, Nathan posta spesso scatti che lo mostrano mentre si gode le ricchezze di famiglia, attingendo anche al garage a sei zeri: l’ultima auto mostrata dal giovane è a dir poco di lusso.

Nathan Falco Briatore, l’auto da sogno da 150.000 euro

Il giovane Nathan Falco in attesa di tornare nel suo collegio da oltre 100mila euro continua a godersi l’estate tra feste e vita di lusso. Presto la pacchia finirà e dovrà tornare nel liceo in Svizzera fortemente voluto da papà Flavio, il noto imprenditore tiene all’educazione scolastica di Nathan più di ogni cosa.

Briatore nutre infatti la speranza che il figlio, terminato il liceo, possa proseguire i suoi studi nell’ambito della Food & Beverage administration, così da poter poi prendere in mano le redini dell’impero di famiglia. Al momento il giovane si gode l’adolescenza, più o meno come gli altri suoi coetanei.

Molto attento al mondo dei social ha pubblicato proprio sulla sua pagina Instagram uno scatto davanti a una delle macchine da sogno di papà Flavio Briatore, un vero e proprio sogno per gli amanti delle quattro ruote. Si tratta infatti dell’Audi RS Q8, un vero gioiellino. La versione standard costa dai 157.000 euro in su mentre per chi preferisce la variante Performance, nota per i suoi record di velocità, dovrà prepararsi a sborsare circa 177.500 euro.

L’auto è elegante fuori tanto quanto all’interno, con i sedili di pelle finemente rifiniti e la carrozzeria in Grigio Daytona effetto perla, gli anelli Audi in grigio antracite e i dettagli in Nero Plus. Da non sottovalutare poi i servizi digitali offerti da Audi, come il riconoscimento vocale basato sull’IA e il servizio Amazon Musica già integrato

Si tratta solo di una delle numerose auto di lusso presenti nel garage di Flavio Briatore, l’imprenditore vanta infatti una collezione di tutto rispetto. Come è noto Briatore vive tra Montecarlo, la Sardegna e la Versiglia, pare che l’imprenditore prediliga per le sue auto Suv di lusso, come la Lamborghini Yrus. Tra le altre auto troviamo poi Rolls-Royce, Bentley e Audi, secondo la stima di myluxury.it si tratta di una collezione da almeno sei zeri.