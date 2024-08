Il Dottor Nowzaradan ha salvato in extremis una paziente: puntata memorabile di Vite al limite

Il dottor Nowzaradan è ormai uno dei personaggi più seguiti e più amati del piccolo schermo. Da anni, infatti, seguiamo Vite al Limite su Realtime e ad ogni puntata osserviamo il medico – iraniano ma naturalizzato statunitense – cercare di riportare sulla “retta via” uomini e donne affetti da grave obesità.

Vite al Limite ci tiene compagnia da oltre 10 anni e il format è sempre lo stesso: pazienti di tutte le età e provenienti da tutta l’America si rivolgono al dottor Nowzaradan per perdere peso e, soprattutto, per essere sottoposti ad un intervento di chirurgia bariatrica.

Si tratta di un intervento molto delicato tramite cui vengono notevolmente ridotte le dimensioni dello stomaco di una persona. Avendo uno stomaco molto più piccolo, il soggetto si sazierà con poco cibo e, quindi, dimagrirà più facilmente e più in fretta.

Naturalmente prima di arrivare all’operazione, ma anche dopo, i pazienti devono seguire una dieta ipocalorica molto restrittiva. Alcuni riescono mentre altri, purtroppo, falliscono. Tra tutti i pazienti però, una in particolare è degna di nota perché il dottor Nowzaradan la salvò davvero in extremis.

Vite al Limite, puntata shock: la paziente stava per morire

Tra i tanti pazienti passati nello studio del mitico dottor Nowzaradan, una è rimasta impressa nella mente di tutti noi: una giovane donna che stava per morire e che il medico è riuscito a salvare in extremis. Si tratta di una paziente che ha partecipato alla quarta edizione di Vite al Limite e con un peso che non si era mai visto prima.

La paziente in questione era , Milla Clark, una donna che, a soli 47 anni, pesava ben 347 kg: un peso tale non si era mai visto prima in nessuna puntata di Vite al Limite ed è stato un caso molto difficile da trattare. Ma non è tutto perché Milla, oltre ad essere gravemente obesa, aveva un altro problema gravissimo.

La 47enne, infatti, aveva anche da un linfoedema di oltre 19 chili e, per questo non riusciva più a camminare. da parecchi anni viveva 24 ore su 24 immobilizzata a letto e i suoi cinque figli dovevano accudirla costantemente. Per amore di se stessa e, soprattutto, per amore dei suoi figli, Milla decise di dare una svolta alla sua vita.

In un solo mese di dieta prescrittale dal dottor Nowzaradan perse 45 kg. In seguito venne operata e alla fine del suo percorso pesava 271 kg: ben 76 chili in meno rispetto all’inizio. Inoltre non aveva più il linfeodema di 19 kg. I traguardi più importanti, però, la donna li ha raggiunti dopo la trasmissione.

Continuando a seguire la dieta e a fare esercizio e sottoponendosi ad altri interventi chirurgici, oggi Milla Clark pesa circa 80 kg: un successo veramente incredibile. Il dottor Nowzaradan questa volta ha salvato una giovane donna e mamma in extremis: senza il suo aiuto forse oggi Milla non ci sarebbe più.