Il costume intero di Alessia Marcuzzi è senza bretelle: da copiare assolutamente

Alessia Marcuzzi ha sorpreso tutti con la scelta di un costume intero fashion ed elegante. Il modello non ha le bretelle e la conduttrice ha lanciato in poco tempo una tendenza: a lei sta benissimo.

La Marcuzzi anche quest’estate non solo è regina di stile ma è anche in grandissima forma, ha un corpo tonico ma non troppo muscoloso, una figura che non ha nulla da invidiare a colleghe più giovani di lei.

Alessia Marcuzzi, il costume intero senza bretelle è perfetto: l’idea per gli outfit estivi

Alessia Marcuzzi quest’estate sta dando prova di grande eleganza, la conduttrice si distingue per un look semplice ma allo stesso tempo molto sexy. E questo costume intero scelto n’è sicuramente la dimostrazione.

Come si vede dall’immagine il modello di costume intero sfoggiato da Alessia Marcuzzi ha una linea davvero elegante. Non ha le bretelle, caratteristica che lo rende non solo comodo per prendere il sole – in questo modo non si farà quel fastidioso segno dell’abbronzatura – ma anche molto sexy.

Il costume, infatti, si chiude in avanti con una cerniera lampo che disegna di fatto una scollatura a cuore e valorizza il decolleté. I bordi inoltre sono bianchi a contrasto con la tinta verde bottiglia del costume intero. Un modello semplicemente perfetto che è già una tendenza per quest’estate.

Perfetto non solo per fare il bagno, evitando di usare il tradizionale bikini, ma anche per gli outfit estivi. Il costume intero, infatti, ha un duplice utilizzo. Può essere usato per il bagno ma anche come capo d’abbigliamento vero e proprio.

Immaginiamo il costume della Marcuzzi abbinato a uno short di jeans bianco, ecco il look perfetto per un aperitivo al tramonto in spiaggia. Ma con una gonna a ruota bianca, invece, è l’ideale per nua serata in discoteca o una cena al ristorante.

Il costume intero sfoggiato da Alessia Marcuzzi è un vero jolly da portare in valigia quest’estate. La scollatura con cerniera lampo lo rende un capo estremamente sexy, per chi ha voglia di stare fresca ma non rinunciare alla sensualità.

E la Marcuzzi come sempre ha fatto centro. La foto ha ottenuto un boom di like e commenti. I tanti utenti si sono complimentati per la forma fisica e per essere sempre una vera bomba. In attesa di vederla in tv, i suoi fan possono ‘deliziarsi’ con le immagini delle sue vacanze.