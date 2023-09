Il contorno più sfizioso di settembre si prepara con le zucchine: ricetta super economica che fa impazzire anche i bambini

Le zucchine sono una verdura molto amata da grandi e piccini: prova la ricetta super economica perfetta per Settembre.

Le chips di patatine fritte sono probabilmente una delle tentazioni a cui non si riesce a rinunciare a qualsiasi età. Però sono molto caloriche e con il fritto, si sa, non bisogna esagerare. E se ci fosse una ricetta altrettanto croccante però più salutare? La risposta a questo desiderio arriva da una verdura molto amata e versatile, le zucchine, che però non vengono fritte ma cotte al forno.

Il risultato di questo contorno sfizioso di Settembre è un’alternarsi di consistenze: chips di zucchine croccanti fuori e morbide dentro, ottenute con una semplice panatura e senza friggerle in quantità enormi di olio. Sono molto leggere e perfette per accompagnare piatti di carne e di pesce. Inoltre, i bambini le adoreranno!

La ricetta delle zucchine croccanti, economica e super sfiziosa

Per preparare le chips di zucchine croccanti occorrano davvero pochissimi ingredienti che già si hanno a casa. Anche le zucchine sono una verdura che non manca mai in frigo e che possono mangiare tutti, senza sensi di colpa. Preparate così sono molto sfiziose e sbrigative da fare, anche quando non si ha molto tempo per cucinare ma ci si vuole concedere comunque una coccola golosa.

Per preparare le chips di zucchine croccanti occorreranno:

770 g di zucchine

50 g di farina 00

20 g di olio extravergine d’oliva

10 g di sale fino

origano fresco q.b.

Alcuni ingredienti possono essere sostituiti a piacere: al posto della farina si può usare il pangrattato. Al posto dell’origano fresco va bene usare anche quello secco. Comunque questa erba si può sostituire anche con prezzemolo, timo e maggiorana.

Il procedimento per prepararle:

Lavare le zucchine, asciugarle e spuntarle. Affilarle sottilmente a rondelle di 3 mm. Porre le zucchine in una ciotola, aggiungere sale, farina e mescolare. Versare l’olio, l’origano e mescolare ancora. Trasferire le zucchine in una teglia foderata con carta forno. Aggiungere altro olio. Cuocere in forno statico già caldo a 200° per circa 25 minuti.

Le chips sono pronte per essere servite in coni (come si fa con le patatine fritte) o in un piatto. Si possono mangiare subito per gustarne la croccantezza oppure si possono conservare in frigorifero fino a due giorni ma non si possono invece congelare. Sono perfette per tutti: adulti, bambini e anche per chi è attento alla linea e non vuole esagerare ma sogna il fritto! Queste zucchine croccanti non sono fritte ma è come se lo fossero.