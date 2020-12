Durante il suo ultimo intervento per la CNN, Meghan Markle ha reso omaggio agli “eroi silenziosi” che hanno combattuto durante la pandemia di Covid-19. Nel suo commovente discorso andato in onda sull’emittente britannica, la duchessa del Sussex ha infatti riconosciuto che il 2020 è stato un anno difficile per tutti: “Ma di fronte a questa devastante realtà, abbiamo visto il potere dello spirito umano e l’encomiabile risposta che le comunità hanno dato in questi tempi difficili”, ha spiegato la moglie del Principe Harry. “Ci hanno mostrato, a tutti noi, che anche nei momenti più bui, quando ci uniamo, abbiamo il potere di ricordare agli altri che c’è speranza, e che tutto andrà per il meglio”.

“Chiedete agli altri se stanno bene”

Le attività di volontariato di Meghan Markle sono moltissime: da Project Angel Food, fino a Homeboy Industries e Baby2baby, la Duchessa è molto vicina a molte associazioni che sostengono i meno fortunati. Nel suo discorso, però, Meghan Markle ha voluto sottolineare l’importanza dei piccoli gesti quotidiani, come chiedere agli altri se stanno bene. Anche in un recente intervento su The New York Times, Meghan aveva chiesto: “Impegnatevi a chiedere agli altri, ‘va tutto bene?’”, riferendosi anche alla sua esperienza con la perdita di un figlio e l’aborto.

Meghan Markle chiede di parlare della perdita

L’aborto che la Duchessa ha rivelato di aver affrontato è un’esperienza, infatti, che la avvicina a moltissime altre donne, nonostante ciò, spiega Meghan Markle, “questo argomenta resta un tabu, circondato dalla vergogna che perpetua un circolo vizioso di lutto solitario”, ha scritto Meghan su NYT. “Molte hanno coraggiosamente condiviso le proprie storie, hanno aperto le proprie porte, sapendo che se una persona ha il coraggio di parlare, dà agli altri la forza di farlo”, aveva spiegato.

Lo stile sobrio di Meghan Markle trasmette amore e pace

Nella clip di CNN, la duchessa si è mostrata seduta su una panchina circondata da piante e fiori. La blusa annodata intorno al collo indossata da Meghan Markle era abbinata ad un paio di orecchini di Catherine Zoraida che simboleggiano amore e pace, così come il suo discorso. L’unico accessorio, oltre a questo, è stato un bracciale di Cartier, semplice ed elegante come lo stile che contraddistingue la Duchessa del Sussex.