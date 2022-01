Selena Gomez inizia il suo 2022 con un beauty look tutto da copiare, romantico e irresistibile nella sua semplice armonia di colori. Ecco l’acconciatura e il make-up occhi con cui la star ha conquistato (ancora una volta) la scena e il nostro cuore…

Il beauty look di Selena Gomez: capelli raccolti e cat-eye

Selena Gomez si mostra in tutto il suo splendore sui social nelle immagini postate dal makeup artist Hung Vanngo, un sogno ad occhi aperti che ci fa venir voglia di… capelli raccolti e smokey cat-eye!

La star inaugura il nuovo anno con una acconciatura romantica e impeccabile, non un capello fuori posto, e un make-up occhi irresistibile tutto da copiare.

Sempre su Instagram, l’esperto ci mostra il look scelto da Selena Gomez per il rientro al lavoro dopo le vacanze natalizie, e siamo già pazze del suo spettacolare lob!

L’eyeliner è la nota dominante del trucco occhi, che detta la tendenza dei prossimi mesi in fatto di make-up. Nessun eccesso nei colori, ma un gioco di nuance naturali per incorniciare lo sguardo. Stessa scelta per i capelli, di un castano goloso impreziosito da luminosi riflessi che alleggeriscono l’acconciatura…