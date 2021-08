Si chiama Eferträda (successore) la prima capsule collection firmata Ikea: lanciata un anno fa in Giappone, dove è stata creata, dopo essere arrivata a Singapore è pronta a raggiungere tutto il mondo, Italia compresa. Sarà disponibile, infatti, a partire dal prossimo autunno.

Ispirata anche alla collezione Off White x IKEA Receipt Carpet, è stata ideata dagli studi di Tokyo del colosso svedese e propone alcuni capi streetwear e alcuni oggetti, tutti accomunati da un’estetica minimalista estremamente cool, ovviamente unisex.

T-shirt e felpe in cotone bianco riportano un maxi codice a barre del prodotto più iconico, la libreria Billy, mentre sulla tote bag, sempre bianca, campeggia il logo IKEA, richiamando in un certo senso l’operazione già attuata da Lidl, che ha “iconicizzato” il proprio logo con una collezione diventata involontariamente super esclusiva. Destino che potrebbe toccare anche a Eferträda.

La linea include anche ombrelli e borracce termiche, tutto coerente con lo spirito del marchio: il design è funzionale, minimal ma elegante e ricercato, estremamente contemporaneo e riconoscibile.

Tutto è pensato per venire in contro a tutti gli stili e i look, regalando infinte possibilità di abbinamento nel pieno stile Ikea: semplicità perfetta per la massima personalizzazione.

Non è la prima volta che Ikea fa capolino nella moda: Balenciaga nel 2017 ha reinterpretato in maniera luxury la classica maxi shopper blu in plastica, la celebre Frakta, rivista poi anche dalla Off-White di Virgil Abloh. La recente collezione di calzini è solo l’ultima delle incursioni del brand di arredamento nel settore fashion, dimostrando l’intenzione di volersi sempre più differenziare e toccare tutti gli ambiti del design.