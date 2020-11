Idee top per i regali di Natale da acquistare su Amazon

Siamo tutti un po’ confuse sui regali di Natale quest’anno, e non solo perché al maglione ci abbiamo già pensato (ed è un’idea valida, ma vogliamo qualcosa di più particolare) e un paio di calzini ci sembra triste.

Per le festività 2020, infatti, lo shopping natalizio dovrà essere diverso dalla tradizione: nessuna corsa ai regali nelle grandi via del centro cittadino, dimentichiamo la ressa nei centri commerciali e la fila infinita alle casse. Quest’anno i regali di compreranno soprattutto online.

Ecco qualche idea spiritosa per i regali di Natale da acquistare su Amazon (tutto con meno di 50 euro).

Il porta anelli in ceramica

Se tra amiche e parenti c’è qualche appassionata di bojiux, magari anche un po’ disordinata, questi porta anelli in ceramica fanno al caso vostro. Costano una decina di euro, la spedizione è a carico di Prime, e la varietà è assicurata: coniglietti, cigni, ananas o cactus, a voi la scelta.

Gli auricolari wireless di Beats

Gli auricolari wireless di Beats sono un’idea top per le appassionate di musica, che potranno godersi i propri brani preferiti senza doversi preoccupare del filo delle cuffiette annodato alla sciarpa e legato indissolubilmente ai capelli. Ma sarà sicuramente apprezzato anche dalle vostre amiche sportive che, nonostante la chiusura delle palestre, fanno di tutto per continuare ad allenarsi in casa.

Le candele profumate

Tutti siamo un po’ rapiti quando ci troviamo di fronte agli espositori di infinite fragranze di Yankee Candle, ammettiamolo. Certo, tramite Amazon non sarà così soddisfacente annusarle tutte, ma sicuramente ricevere in dono un set di candere firmato Yankee Candle sarà gradito.

Il vaso per coltivare l’avocado

Tutte abbiamo quell’amica che va matta per l’avocado, perché non regalarle qualcosa per coltivarsi il suo piccolo alberello? Il seme lo avrà di certo, forse il regalo non darà subito i suoi frutti (letteralmente), ma sarà sicuramente divertente vederlo crescere. Ecco il link per acquistarlo!

Il ricettario di Downton Abbey

Questa è un vera chicca per quelle amiche che, per tradizione, si riuniscono prima di Natale e non riescono ad aspettare a scartare i pacchetti. Il ricettario ufficiale della serie Downton Abbey, infatti, è perfetto per preparare il cenone, e un’ottima scusa per appassionarsi alla saga per chi ancora non l’avesse scoperta (e disponibile, neanche a dirlo, proprio su Amazon Prime Video).

La piastra multiuso

Chi non vorrebbe svegliarsi la mattina di Natale con il profumo di waffle caldi? Se ci fosse qualcuno in casa appassionato di cucina, questa piastra multiuso sarebbe il regalo perfetto. In aggiunta, non serve solo per le celebri cialde, ma c’è la possibilità di cambiare accessorio (tutti inclusi nel kit) per trasformarla in piastra per i toast, che usciranno ben caldi e già tagliati a triangolo, o griglia.

Il diffusore di aromi

Per regalare una coccola, mantenendo il distanziamento, si può pensare ad un diffusore di oli essenziali. Potrete regalare l’esperienza di una spa casalinga, il profumo di cannella che ricorda tanto l’inverno, o dei sogni tranquilli grazie all’aroma di lavanda.

La pellicola per alimenti eco-friendly

In questo periodo stiamo già producendo tanti rifiuti con mascherine e guanti monouso, perché non provare ad essere più sostenibili in cucina con questi involucri per alimenti rivestiti di cera d’api, per esempio. Possono essere riutilizzati (quasi) all’infinito, facendoci anche risparmiare denaro dato che non avremo più bisogno di acquistare la pellicola trasparente o l’alluminio.