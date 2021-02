Ad ognuna il suo outfit perfetto per San Valentino

San Valentino si avvicina. Mentre l’amore è nell’aria, tra regali e dolci pensieri per la proprio partner, oltre a pensare a cosa mangiare per il pranzo o la cena della giornata più romantica dell’anno, bisogna anche iniziare a pensare a come vestirsi.

Le idee per i look di San Valentino sono praticamente infinite. Che sia più romantico o più sportivo, sofisticato o semplice, non importa. Quello che davvero conta è che anche nella giornata degli innamorati vi sentiate a vostro agio e, perché no, abbiate magari l’occasione di indossare un abito o un completo che avete acquistato durante i saldi e non avete ancora avuto l’occasione di sfoggiare.

Vediamo quindi cinque look perfetti per San Valentino.

Elegante e classico

Anche a San Valentino un look classico ed elegante è sicuramente vincente. Potreste, per esempio, decidere di abbinare un paio di pantaloni palazzo, neri o color panna, con una camicia con maxi colletto, tra i trend del momento, e un blazer sagomato che abbracci le curve del vostro corpo.

Per quanto riguarda gli accessori, via libera a decoletté e slingback, tra le scarpe di tendenza del momento.

Foto Getty Images | Jacopo Raule

Outfit romantico per San Valentino

Se a San Valentino non volete rinunciare ad una punta di romanticismo anche nel vostro outfit, la parola d’ordine è solo una: rosso. Scegliete quindi un abito, del colore dell’amore, e abbinatelo ai vostri accessori preferiti.

Potete optare per dei gioielli importanti, sia in oro che argento, o puntare sulla semplicità, lasciando che sia il vostro abito rosso, magari con dettagli in tulle come quello che vedete in foto, ad essere il grande protagonista.

Foto Getty Images | Christian Vierig

Black & White

Se non siete grandi fan del “colore dell’amore”, potete pensare ad un outfit che va sempre bene per qualunque occasione, abbinando a capi bianchi accessori neri o viceversa.

In questo caso vi suggeriamo un look più street style, composto da maxi abito bianco, combact boots e maxi bag nera.

Foto Getty Images | Jeremy Moeller

Casual e comfy anche a San Valentino

È molto probabile che, visti coprifuoco e ristoranti chiusi, passerete la sera di San Valentino a casa. Dopo aver preparato la tavola e aver preparato la cena, o averla ordinata delivery, magari non avrete voglia di cambiarvi. Non c’è problema.

Quest’anno le tute sono state rivalutate e sono diventate tra i capi d’abbigliamento indispensabili e soprattutto, da indossare davvero con qualunque cosa.

Quindi, scegliete la vostra tuta preferita, abbinatela ad una felpa, magari oversize, e scegliete gli accessori che vi fanno sentire al top, anche per stare in casa.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Completo con pantalone a palazzo e maxi blazer

San Valentino è l’occasione perfetta per indossare il vostro completo preferito. Monocromatico o a fantasia, la combo blazer e pantalone palazzo coordinati va sempre bene e non passa mai di moda.

In questo caso, noi vi consigliamo di indossare un completo coordinato in uno dei colori di tendenza per il 2021: il lilla.