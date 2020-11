Cosa comprare da Primark per questo Natale

È ufficiale l’apertura di un nuovo punto vendita Primark a Roma. I cancelli del mega store al risparmio avrebbero dovuto aprire già qualche mese fa, ma la prima ondata di Coronavirus aveva costretto a posticipare l’inizio delle vendite nel primo store romano (su due piani, per oltre 4500 metri quadri, con 40 camerini, 42 casse e un’area relax con Wi-Fi e postazioni per la ricarica degli smartphone). Oggi invece la data è confermata: il 27 novembre si potrà iniziare a fare i propri acquisti, giusto in tempo per le festività.

Ecco quindi cosa vi consigliamo di cercare in negozio per il Natale 2020.

Natale tra le mura di casa

Le restrizioni per Covid non ci permettono di andare tanto a zonzo per la città e godere delle luminarie, del profumo delle castagne e della cioccolata calda nei bar? Non c’è problema, perché per Natale Primark ha pensato anche alla nostra casa.

Leggi anche A Natale Ikea rende economico il lusso con le candele di Byredo

Per trasformare le nostre “quattro mura” in un vero e proprio rifugio natalizio si può iniziare con candele e piccoli soprammobili per creare un angolo caldo e accogliente, anche senza un caminetto acceso.

Per una dose di calore extra, poi, si possono acquistare coperte e cuscini a tema: rossi, verdi, d’oro o scozzesi.

Si sa, ghirlande e Albero di Natale sono un must della stagione: Primark ci offre anche questi. Un kit per l’alberello e c’è anche il sacco di Babbo Natale da riempire.

Altro momento cruciale delle feste: il brindisi. Flute per lo spumante e piattini per il panettone, decorati d’oro, sono perfetti per scambiarsi gli auguri.

Il make-up per essere la più festiva

Tutte vogliamo apparire al meglio nelle grandi occasioni, specie se c’è la possibilità di scattare qualche foto da postare su Instagram o da inviare a chi non è a casa per le feste per farlo sentire vicino.

Anche nella sezione make-up Primark offre tantissimi spunti beauty: dal set completo per un trucco rosa antico, perfetto da abbinare ad un look nero e oro, o dorato, che si sposa alla perfezione con il maglione rosso.

Se poi si vuole mostrare tutto il meglio: ciglia finte per esaltare lo sguardo.

Il pigiama per la mattina di Natale

Non c’è niente di meglio che svegliarsi la mattina del 25 dicembre e correre a strappare gli incarti dei regali lasciati sotto l’albero da Babbo Natale. Una vera gioia per i bambini, ma anche per gli adulti.

Per godersi questo momento in famiglia perché non indossare un pigiama abbinato? Primark ne offre di perfetti per l’occasione, con stampe e decorazioni natalizie, taglie da 0 a 99 anni.

Un look iconico (in versione mamma e figlia)

Il pigiama però non è l’unica cosa che si può abbinare. Per un look davvero trendy potreste sfoggiare un completo a quadri in tartan rosso intenso, con il colletto in velluto nero ultrachic e grandi bottoni dorati.

E per dare un tocco di personalità perché non abbinarlo ad un vestitino per la tua bambina? Sarete la coppia perfetta.