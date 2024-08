I tuoi mobili da esterno appaiono sporchi e graffiati? Falli tornare brillanti con questo rimedio super economico: bastano 5 minuti

Se hai un giardino e il tavolo e le sedie in plastica sono rovinati, ecco come puoi ridare vita ai tuoi mobili da esterno in modo economico.

Con l’estate arriva il momento di usare i mobili da giardino in plastica, cioè sedie e tavoli, per pranzare o cenare all’aperto con i nostri amici e familiari. Tuttavia, con il tempo e l’esposizione agli agenti atmosferici, questi oggetti possono perdere la loro lucentezza, ingiallire e presentare segni di usura. Se stai pensando di buttarli via e rimpiazzarli sappi che c’è un metodo per farli tornare a splendere.

Forse penserai che per rigenerare i tuoi mobili da esterno dovrai spendere una fortuna, utilizzando prodotti chimici costosi. Ebbene non è così! Ti basta un solo prodotto economico e facilmente reperibile. Nella foto puoi notare tre prodotti in particolare che non sono altro che ingredienti che hai sicuramente in casa: sale rosa, limone e dentifricio. Secondo te qual è quello più efficace per eliminare l’ingiallimento e l’opacità che vedi su tavolo e sedie da esterno? Scopriamolo insieme!

Come rigenerare sedie e tavoli da esterno

Il prodotto più economico ed efficace tra quelli menzionati è il dentifricio. Per un risultato ottimale devi procurati un dentifricio sbiancante comune e una spazzola a setole morbide. Poi basta applicare una generosa quantità di dentifricio sulle aree ingiallite o macchiate e strofinare delicatamente con la spazzola, concentrandoti sulle zone più problematiche. Lascia agire il dentifricio per alcuni minuti, quindi risciacqua con acqua tiepida. Questo semplice trattamento può rimuovere macchie superficiali e ridare un aspetto più pulito alla plastica.

Oltre al dentifricio ci sono altre soluzioni efficaci per far tornare a splendere tavoli e sedie. Ad esempio puoi usare alcool o aceto bianco, entrambi diluiti con acqua da applicare sulla superficie dei mobili. Strofinando delicatamente questi prodotti rimuoveranno sporco e macchie. E poi c’è anche il bicarbonato di sodio per le macchie più resistenti. Basta preparare una pasta mescolando bicarbonato di sodio con acqua calda fino a ottenere una consistenza cremosa, applicarla sulle aree da trattare e strofinare con una spugna o una spazzola. Il bicarbonato di sodio, grazie alla sua leggera azione abrasiva, rimuoverà le macchie difficili e ridarà brillantezza alla plastica.

Infine, ricordiamo che una volta rigenerati, è importante mantenere i mobili in plastica in buone condizioni per prolungare la loro durata. Ad esempio, quando non in uso, copri i mobili con un telo impermeabile o riponili in un luogo riparato per proteggerli dalle intemperie. Inoltre, pulire regolarmente i mobili, rimuovendo sporco e polvere, aiuta a prevenire l’accumulo di macchie e l’ingiallimento. E poi, dopo la pioggia o la pulizia, asciugali sempre per evitare che l’umidità favorisca la formazione di macchie o muffe.