I trucchi per dormire bene quando fa caldo: anche le calze servono, ma solo se le usi così

Il caldo può impedire di addormentarsi serenamente. Ecco alcuni semplici rimedi per contrastare le alte temperature.

L’arrivo dell’estate può incidere pesantemente sulla qualità del sonno. Nelle notti più calde, a causa delle alte temperature, non è facile addormentarsi. Si tende a rigirarsi continuamente nel letto, alla ricerca di una posizione più comoda e fresca.

Condizionatori e ventilatori rappresentano due validi alleati, ma non tutti possono o vogliono utilizzarli. Alcune patologie mediche, e questioni più personali, potrebbero spingere le persone a cercare una soluzione diversa. Fortunatamente, è possibile recuperare la serenità perduta grazie ad alcuni rimedi facilmente applicabili. In questo modo, l’insonnia potrà essere sconfitta come molta più facilità.

Trovare sollievo dal caldo estivo: i consigli per riposare serenamente in piena estate

Alcuni consigli possono apparire scontati, ma è bene partire dalle cose più semplici. Il primo aspetto da valutare è il proprio abbigliamento. Tessuti inadatti, soprattutto se sintetici, possono aumentare la sensazione di calore e generare abbondanti sudorazioni notturne. Il cotone, in questo caso, appare la soluzione più adatta. Così facendo, la pelle sarà in grado di respirare liberamente, senza alcuna costrizione. Se possibile, è consigliabile lasciare gambe e braccia scoperte.

Inoltre, la paura dell’ingresso di fastidiose zanzare non deve spingere a chiudere persiane e finestre, anche se non c’è vento. L’aria stantia, causata dalla mancanza di circolazione, non farà altro che peggiorare le proprie sensazioni. Un rimedio ottimo per evitare di imbattersi in ospiti indesiderati è quello di applicare delle zanzariere. In commercio, si trovano modelli adatti a tutte le finestre e a tutti i portafogli.

Inaspettatamente, si può ricorrere anche all’uso di calzini. Riporre questo capo di abbigliamento nel freezer, poco prima di andare a dormire, può donare una meravigliosa sensazione di freschezza ai piedi. Nonostante sia solo una la zona a contatto con il freddo, tutto il corpo ne ricaverà incredibili benefici. Basterà questo semplice gesto per abbassare la temperatura.

Se, al contrario, si desidera un’azione più generalizzata, è possibile utilizzare una bottiglietta spray contenente dell’acqua fresca. Nebulizzando le lenzuola il sollievo sarà assicurato. In questo caso, bisognerà fare attenzione a non spruzzare troppa acqua, che dovrà evaporare velocemente per raffreddare il letto.

Non è insolito alzarsi in piena notte per bere una bevanda fredda. Sebbene sia un comportamento assai diffuso, gli esperti sconsigliano caldamente di metterlo in pratica per evitare pericolosi problemi digestivi come la congestione. Molto più utile e sicuro è posizionare accanto al letto una bottiglia d’acqua fresca, ma non ghiacciata. Saranno sufficienti pochi sorsi per sentirsi subito meglio.