I segni rossi sulle mani sono sintomo di una grave infezione: verifica subito

Le macchie rosse potrebbero essere un motivo di preoccupazione per diversi soggetti, in quanto possono indicare diverse condizioni. C’è chi le ha per semplici irritazioni minori oppure per delle escoriazioni, ma potrebbero essere anche un campanello d’allarme per dei problemi di salute gravi. È per questo motivo fondamentale comprendere le possibili cause di questa condizione cutanea, conoscendone i fattori che possono portare alla loro comparsa e valutare il consulto di un medico.

Le persone che notano dei segni rossi sulle mani non dovrebbero sottovalutarli, soprattutto se questi compaiono attorno all’unghia che pulsa di continuo. In questa specifica situazione, è possibile avere l’infezione del letto ungueale chiamata paronichia, un disturbo causato da traumi, ma anche batteri e funghi. Nel caso in cui questo disturbo non viene curato nel modo corretto, potrebbero sorgere delle spiacevoli e serie complicazioni da evitare a tutti i costi. Per fortuna ci sono ottimi rimedi.

Segni rossi sulle mani, come trattare la paronichia con rimedi naturali

Quando si verificano le infezioni del letto ungueale delle dita, sia delle mani che dei piedi, possono essere molto dolorose, questo perché il tessuto sotto l’unghia tende ad infiammarsi causando un bel po’ di dolore. La cosa più preoccupante è che potrebbe estendersi alle aree circostanti se non viene trattata, quindi coinvolgere anche la cuticola e la parete dell’unghia.

Per chi soffre di questa condizione deve sapere che per fortuna la paronichia guarisce dopo pochi giorni, quindi il dolore sparirà con un po’ di pazienza. Tuttavia, durante la fase di infiammazione è possibile prendere in considerazione alcuni trattamenti naturali che possono aiutare ad alleviare il dolore e spingere alla guarigione dell’intera area.

Il primo rimedio al quale fare riferimento è il bagno alla camomilla, preparando una tisana e immergendo le dita nella soluzione; bisogna fare questo procedimento tre volte al giorno per 15 minuti. Un altro rimedio è il bagno di sale, preparando una miscela tra sale e acqua tiepida; anche in questo caso servono circa 15 minuti per 2 o 3 volte al giorno.

Un’altra soluzione efficace è il bagno all’olio dell’albero del tè e miele, in cui bisogna mescolare quattro gocce di olio essenziale di tea tree insieme a un cucchiaino di miele in circa 200 ml di acqua. Anche con questo trattamento bastano 15 minuti per tre volte al giorno. Sono tre rimedi casalinghi facili ed efficaci da fare. Per prevenire l’infiammazione è importante assicurarsi di fare attenzione durante la manicure e pedicure e idratare la pelle.