I prodotti imperdibili da Sephora: la lista dei desideri del make-up

Se passi da Sephora non puoi farti scappare questi prodotti. Non potrai più farne a meno: il make up sarà impeccabile.

Chi non vorrebbe un make up perfetto ogni giorno? È il sogno di tutti e non è così irrealizzabile. Sul web esistono tantissimi tutorial che mostrano come realizzare i trucchi più disparati, da quelli nude e naturali a quelli da cerimonia. Per realizzare un look di livello non è necessario essere un esperto, ma ogni make up che si rispetti passa da prodotti di qualità. La prima regola per ottenere un risultato soddisfacente è infatti quella di servirsi di cosmetici validi, che hanno lunga tenuta e nello stesso tempo non danneggiano la pelle.

Sephora, in questo senso, può darci un valido aiuto. Nei negozi della nota catena di distribuzione di prodotti di bellezza (o online) è possibile trovare prodotti e trattamenti beauty delle marche più note. Ma come sapere se un cosmetico è davvero funzionale? Il canale Tik Tok Makeup Akademy ha fornito alcuni preziosi consigli, selezionando ben cinque prodotti da non lasciarsi scappare. Se ad esempio cerchi qualcosa per realizzare una base da star, sei nel posto giusto.

Sephora, i prodotti da non perdere: dal fondotinta alla cipria

Hai pensato di fare un salto da Sephora ma non sai cosa acquistare? Premesso che ogni persona deve scegliere i prodotti maggiormente adatti alla propria tipologia di pelle (secca, grassa, mista) e al proprio incarnato, ce ne sono alcuni che devi assolutamente conoscere. A suggerirli è Makeup Akademy su Tik Tok, che ha parlato dei cosmetici che non dovrebbero mai mancare nel proprio beauty. Si parte dal correttore Faux filter di Huda Beauty, uno dei brand più amati del momento: ha un effetto coprente, ma allo stesso tempo idratante.

Un mix che ti consentirà di coprire le imperfezioni senza seccare la pelle. Sei amante della cipria? Dovresti provare la Invisimatte di Fenty Beauty, un prodotto dal finisch unico: opacizza e leviga, oltre a fissare alla perfezione il make up. Per quanto riguarda il fondotinta, puoi affidarti al marchio Sephora optando per il Best Skin Ever, un prodotto idratante e sottile, che copre senza effetto “maschera”.

Consigliate anche le palette occhi del brand Tarte, che offrono una vasta scelta di colori, super pigmentati, sia opachi che shimmer. Ultima chicca? Il blush in crema di Charlotte Tilbury, semplice da sfumare (usa un pennello piatto) ed extra luminoso. E tu, cosa aspetti a riempire il carrello e provare a creare la sfumatura perfetta? Buon make up a tutte!