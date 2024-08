I migliori shampoo da supermercato per l’estate: così contrasti secchezza e crespo, capelli perfettamente idratati con una sola passata

La scelta dello shampoo nel periodo estivo è qualcosa che può ritenersi addirittura fondamentale considerata la cura stella dei capelli. Massima attenzione, dunque, alle scelte che si possono fare davanti ai vari scaffali dei supermercati e non solo. Le formule maggiormente indicate quando si parla di prodotti per la pulizia dei capelli sono quelle che prevedono azioni nutrienti e idratanti, tra oli e ingredienti scelti appositamente per la cura della radice e della stessa chioma, badando a una specifica consistenza.

Guardando poi tra i prodotti di recente concezione è facile trovare anche elementi capaci di proteggere i capelli dagli effetti potenzialmente dannosi dei raggi UV. Tra i prodotti maggiormente in voga quest’estate, entrando nello specifico lo shampoo Biopoint Solaire, Doposole Riparatore venduto su Amazon a 3,16€, consigliato per il nutrimento e la protezione dei capelli secchi. Altro prodotto più che mai consigliato e lo shampoo detergente doposole Wella, in vendita sempre attraverso Amazon a 14,71€.

I migliori shampoo da supermercato per l’estate: tutti i prodotti consigliati

Tra i migliori prodotti sul mercato per l’estate 2024 anche lo shampoo Collistar Crema Riequilibrante Doposole anche questo in vendita su Amazon a 10,45€. Nello specifico il riferimento è a un articolo molto delicato per la cute e la protezione della chioma. Per i capelli sottili, poi, l’ideale sembra essere l’Herbal Essences, Shampoo Latte di Cocco in vendita a 2,14€.

Sun&Salt, Doccia Shampoo 100% Eco-BIO-Natural è invece in qualche modo il portabandiera del made in italy in questo campo, vegetale, ecologico ed ecocompatibile. Tra gli elementi principali la possibilità di mantenere una profumazione fresca e duratura. Spazio, poi, allo shampoo Sunsilk, Volume Bomb in vendita a 2,45€ sulla piattaforma di shopping online Amazon.

Tra i prodotti, poi, dal prezzo più alto troviamo il Kérastase, Nutritive Bain Satin Shampoo Idratante proposto al prezzo di 27,78€. Arricchito con estratto di rizoma di iris, questo specifico articolo protegge i capelli dalla secchezza con una formula ammorbidente più che mai garantita. Infine, altra interessante proposta è il Revlon Professional, Orofluido Radiance Shampoo acquistabile 8,35€ sempre online, indicato per accentuare la lucentezza dei capelli e per curarli allo stesso tempo nel miglior modo possibile.

Una serie di importanti indicazioni, insomma, per arrivare alla scelta del prodotto perfetto per i propri capelli in una estate caratterizzata dal forte caldo, che impone uno specifico indirizzo circa la selezione dei prodotti migliori da acquistare.