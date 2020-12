I migliori box di tè e tisane da regalare a Natale

Il calore aromatico di una tisana è una coccola che durante la stagione fredda amiamo concederci, perché oltre a fare bene, è anche molto rilassante. Regalare a Natale un box prezioso di infusi o tè è sempre un’ottima idea, soprattutto quando dobbiamo fare un dono a una persona che non conosciamo in maniera approfondita, ma non vogliamo sfigurare.

Scopriamo insieme i box e i set più belli.

Set natalizi tè e tisane dai 12 ai 120 €

English Tea Shop – Cofanetto natalizio

Questo set contiene 12 bustine a forma di piramide ai seguenti gusti: 3 tè verde, cannella, zenzero, menta e petali di rosa, 3 tè nero, cannella, zenzero, mela e cardamomo, 3 tè nero, cannella, buccia di arancia, zenzero, cardamomo, chiodi di garofano, noce moscata e pepe, 3 tè verde, cannella, melagrana, zenzero, cardamomo, chiodi di garofano, noce moscata e pepe.

Un vario assortimento pensato per chi ama degustare il tè.

Leggi anche Regali di Natale beauty fai da te: facili ed economici

Qui per acquistare

Pukka – Confezione Regalo Natalizia

Le 30 bustine di tisane a cinque aromi diversi sono contenute in questa bellissima confezione natalizia. Farà sicuramente scena pur essendo low cost.

Qui per acquistare

Or Tea? – Rainbow Box

Una confezione arcobaleno proprio come gli aromi proposti da questo set: 20 bustine per 20 gusti diversi. Perfetto per stupire chi ha provato davvero tutte le tisane.

Qui per acquistare

Collitali – Kit Wellness Break 6 preparati per tisane e accessori

Più che di tè, questo è un set per preparare una golosa merenda. Infatti contiene sei diversi tipi di preparati per tisane, tè e infusi, due preparati per decorazioni dolciarie al limone e al cacao magro e un miele di eucalipto, una tazza in ceramica e un infusore. Il tutto è contenuto in una bellissima scatola.

Qui per acquistare

Cofanetto con 6 KusmiCubes

Questo set componibile di una della marche più celebri di infusi comprende sei cubi di altrettante varianti di tè. Ogni cubo contiene 10 bustine.

Qui per acquistare

Vahdam Bloom – Set Regalo con Tè Assortiti

12 barattoli in latta dorata per 12 diversi tè da produzione equosolidale da preparare utilizzando l’infusore. Molto elegante la confezione azzurra e oro.

Qui per acquistare

La Via del Tè – Christmas Teas Gift Box

Questo cofanetto è composto da sei miscele natalizie in lattine da 230 grammi ciascuna. I gusti fanno parte della collezione Christmas Teas creata dal marchio fiorentino.

Qui per acquistare

Dammann Frères – “My little boutique” gift set

Uno dei marchi più lussuosi, propone diversi cofanetti e kit con infusi e strumenti per la loro preparazione. Questo cofanetto, decisamente prezioso, contiene 16 tra tè e miscele aromatizzate di alta qualità. Il regalo ideale per veri intenditori.

Qui per acquistare