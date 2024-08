I capelli corti non sono mai stati così chic: prova questi tagli asimmetrici

Quest’estate tutte vanno pazze per i capelli corti: non sono mai stati così chic! Ecco alcuni tagli asimmetrici da provare. In estate, si sa, i capelli diventano il più grande incubo di ogni donna, soprattutto se sono molto lunghi. Questi, infatti, finiscono per attaccarsi ovunque soprattutto con il sudore, le alte temperature e l’acqua di mare. Ecco perché si tende, sempre più spesso ed in vista delle vacanze estive, a tagliarli un bel po’, rendendoli molto corti. Per quest’estate i tagli corti sono davvero moltissimi e non sono mai stati così chic! Eccone di seguito alcuni che varrebbe la pena provare se si ha voglia di cambiare look in men che non si dica ed essere più belle che mai. …

In estate, si sa, i capelli diventano il più grande incubo di ogni donna, soprattutto se sono molto lunghi. Questi, infatti, finiscono per attaccarsi ovunque soprattutto con il sudore, le alte temperature e l’acqua di mare. Ecco perché si tende, sempre più spesso ed in vista delle vacanze estive, a tagliarli un bel po’, rendendoli molto corti. Per quest’estate i tagli corti sono davvero moltissimi e non sono mai stati così chic!

Eccone di seguito alcuni che varrebbe la pena provare se si ha voglia di cambiare look in men che non si dica ed essere più belle che mai. Una rivoluzione grandissima, ma che varrà la pena: questi tagli asimmetrici davvero perfetti!

Capelli corti chic: i tagli asimmetrici del 2024

Avere i capelli lunghi ha sicuramente i suoi mille vantaggi, in particolare il poter fare tutte le pettinature che si desiderano, cambiando ogni giorno il proprio look. Ma non solo: sono facilmente gestibili e belli da vedere, almeno in inverno. In estate la situazione cambia perché, a causa delle alte temperature, si tende sempre a non aver voglia di asciugarli, di lavarli e così via: si ha trattarli alla scelta. Ed ecco che quindi si desidera tagliarli un bel po’. Per quest’anno, secondo i diversi stylist di capelli, di riviste e di grandi saloni di bellezza, ci sono diversi tagli che sono considerati il ‘top’: asimmetrici, corti e davvero molto chic.

Tra i tagli asimmetrici più belli di sempre, troviamo senz’altro i seguenti: