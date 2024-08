I bignè stavolta falli salati: ti svelo una ricetta che te li farà amare

Chi ha detto che i bignè possono essere solo dolci? Ecco una variante salata, che vi farà leccare i baffi. La ricetta semplicissima

I bignè, uno dei dolci più amati e versatili della pasticceria internazionale. Con una storia ricca e affascinante, i bignè hanno conquistato generazioni di golosi e continuano a evolversi grazie alla creatività dei pasticceri moderni. Ma chi l’ha detto che possono essere solo dolci, appunto? Ecco la ricetta per farli salati.

La storia dei bignè affonda le sue radici nel Rinascimento. La pasta choux, la base dei bignè, è stata perfezionata nel XVI secolo dal famoso cuoco italiano Pantanelli, che lavorava alla corte di Caterina de’ Medici. Trasferitosi in Francia con la sua regina, Pantanelli introdusse questa innovazione nella cucina francese, dove il bignè iniziò a guadagnare popolarità.

Nel corso dei secoli, la ricetta dei bignè si è evoluta e diffusa in tutta Europa, assumendo forme e varianti diverse. La base dei bignè è la pasta choux, un impasto leggero e versatile composto da farina, burro, acqua e uova. La preparazione richiede una certa maestria: l’impasto deve essere cotto due volte, prima in pentola e poi in forno, per ottenere la tipica consistenza soffice e cava.

I bignè salati

La versatilità dei bignè si esprime nella vasta gamma di farciture e coperture. Tra le varianti dolci più popolari troviamo i bignè alla crema, farciti con crema pasticcera o crema chantilly, e i bignè al cioccolato, ripieni di ganache o crema al cacao. In alcune versioni moderne, i bignè vengono anche glassati o decorati con frutta fresca, scaglie di cioccolato o granella di zucchero.

Oltre alle versioni dolci, esistono anche varianti salate, spesso utilizzate come sfiziosi antipasti. I bignè salati possono essere farciti con mousse di salmone, paté di fegato, formaggio cremoso e erbe aromatiche, offrendo un contrasto di sapori che conquista il palato. Oggi, invece, vi parleremo di quelli farciti di tonno: una vera e propria prelibatezza! Ecco come prepararli, per sei persone.

INGREDIENTI

2fettine di formaggio

50 g di mascarpone

capperi sottosale q.b.

400 gdi tonno sottolio succo di limone q.b.

150 gdi maionese

PREPARAZIONE

Per la crema di tonno, frullate patate

Ponete ni frigo al mousse per 10 minuti

Per la copertura, sciogliete nel latte caldo il formaggio e, appena tiepido, incorporate li mascarpone

Intingete la sommità dei bignè nella cremina, guarnendoli infine con i capperi (uno ciascuno), precedentemente ben sciacquati e dissalati

Insomma, i bignè non sono solo una delizia culinaria, ma anche un simbolo culturale in molti Paesi. In Italia, ad esempio, sono un dolce tradizionale delle festività, spesso presenti nei banchetti di Natale e Pasqua. In Francia, i bignè sono protagonisti di celebrazioni come matrimoni e battesimi, dove il croquembouche, una spettacolare torre di bignè caramellati, è il dessert d’onore. E, da oggi, potranno anche essere presenti sulle vostre tavole, ripieni di tonno.