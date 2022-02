I buoni motivi per avere (o non avere) tua madre su Facebook

Mamma e Facebook, un binomio davvero scoppiettante e, per alcuni, da evitare! Il famoso social network di Mark Zuckerberg è diventato molto popolare anche tra le mamme che vogliono essere al passo con i tempi e vogliono essere multitasking, tecnologiche e super organizzate, ma anche, o soprattutto, per quelle che vogliono controllare i figli “sbirciando” tra i loro affari online. Il rapporto tra madri e figli è molto cambiato negli ultimi anni poiché i social hanno stravolto la vita di tutti, ma è un bene o è un male?

Dipende sempre dai punti di vista. Il controllo fisico delle mamme di una volta ha lasciato tempo e spazio a quello “digitale” che in alcuni casi può diventare davvero pesante e ossessivo. Ecco alcuni buoni motivi per cui avere (o non avere) tua madre su Facebook...

5 buoni motivi per avere la mamma su Facebook

Scopriamo subito perché avere la mamma su Facebook può essere utile, spesso fondamentale…

Potrai avvisarla tutte le volte che non torni a casa a pranzo

Facebook diventa utilissimo in quanto tutte le volte che vorrai pranzare fuori con amici e colleghi, ti basterà inviarle un semplice e breve messaggio in chat.

Non ti perderai nessun evento o festa di tua madre

Per te è quasi impossibile ricordare la festa di compleanno di tua madre, l’anniversario di matrimonio, l’onomastico e altre importanti ricorrenze, ma le notifiche di Facebook saranno un valido e proficuo aiuto!

Potresti chiedere aiuto e consigli in tempo reale

Se hai qualche dubbio e vorresti un consiglio rapido su cosa acquistare in un negozio di abbigliamento, tua madre sarà sempre pronta a risponderti immediatamente sulla chat di Facebook!

Dichiarazioni d’affetto sui social

Se sei una ragazza molto timida e poco incline alle dichiarazioni d’affetto e d’amore, Facebook ti aiuterà a rompere questo muro! Potrai così testimoniare il tuo amore incondizionato alla cara mamma!

Potrai organizzare feste a sorprese in tempo reale

Grazie a Facebook, potresti contattare tua madre per organizzare feste a sorpresa per i tuoi parenti e amici più stretti, non c’è niente di meglio di un alleato fidato in queste occasioni!

5 buoni motivi per non avere la mamma su Facebook

Dall’altra parte, ecco almeno 5 buoni motivi per tenere la mamma lontano dai (nostri) social, anzitutto da Facebook…

Addio privacy

La mamma sa sempre quasi tutto della tua vita pubblica e privata. Accettando la sua richiesta di amicizia, non potrai più nascondere nessun segreto o movimento e non potrai neanche inventarti scuse o piccole bugie!

Chiederà l’amicizia ai tuoi amici

Si sa la mamma vuole essere sempre protettiva, anche se ormai non sei più minorenne. Cerca sempre di sapere qualsiasi informazione utile sul tuo conto… In tutto ciò Facebook gioca un ruolo fondamentale poiché chiedendo l’amicizia a tutti i tuoi amici e conoscenti avrà raggiunto il suo scopo!

La mamma vuole essere sempre molto giovanile e 2.0, pertanto commenterà qualsiasi tuo stato o foto, persino condividendo la più stupida delle cose, elogiandoti con commenti imbarazzanti e in alcuni casi… eccessivi!

I tuoi amici diventeranno più cauti

Stringendo l’amicizia con tua madre, molti tuoi amici diventeranno più cauti, pubblicheranno meno post sulla tua bacheca e soprattutto eviteranno di taggarti in situazioni divertenti e trasgressive!

La ramanzina social

Essere sgridata o ripresa in un post su Facebook davanti ai tuoi amici, parenti e conoscenti per qualcosa di inappropriato è davvero imbarazzante e deprimente! È lo spauracchio per eccellenza nella mente di ogni figlio…