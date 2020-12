Ormai ci siamo abituati a trascorrere il tempo in casa, abbiamo scoperto tante nuove attività e passioni, ma gli hobby non sono mai troppi e quelli da scoprire, siamo sicuri, sono ancora tantissimi.

Che progettiate di trascorrere il tempo da soli, o in compagnia della vostra famiglia e delle persone care, ci sono passatempi per tutti i gusti.

Ecco un elenco di hobby che trasformeranno i momenti tra le mura domestiche in un divertimento per niente scontati.

Hobby per tenersi compagnia da soli

Seguire corsi di pasticceria su Instagram

Ormai i social sono invasi di ricette e preparazioni da leccarsi i baffi. Che siate onnivori, vegetariani o vegani, i profili che suggeriscono come diventare pasticceri provetti sono tantissimi e alcuni sembrano veri e propri corsi. Quindi tirate fuori fruste e mattarelli.

Un ritorno ai classici del passato

I libri sono notoriamente compagni perfetti, ci permettono di esplorare vite altrui e guardare il mondo dagli occhi di qualcun altro. Non puntiamo sempre al banco dei best sellers però, i vecchi classici sapranno essere compagni ideali per chi è da solo.

Unirsi a un coro virtuale

Sì, dopo i concerti in diretta live e il cinema in streaming, sono arrivati anche i cori virtuali. Un modo nuovo e di certo non scontato per utilizzare piattaforme di videoconferenza.

Organizzare un cinema diffuso

L’organizzazione è facilissima, se tutti i partecipanti concordano sulla pellicola: organizzate con i vostri amici un cinema diffuso. Ognuno potrà guardare il film dal divano di casa propria, sgranocchiando noccioline e pop corn.

Pixabay | SamuelFrancisJohnson

Impariamo a scrivere (bene)

Non si parla di scrittura creativa, ma di calligrafia. Approfittate del tempo in casa da soli per imparare la sofisticata arte della scrittura con china, stilografica e magari qualche acquerello.

Hobby in compagnia della famiglia

Organizzare una sessione di karaoke

Questa è un’altra variante delle tradizionali videoconferenze che comprendano anche la musica: date appuntamento a parenti e amici, riunite le famiglie e cantate tutti insieme, in fondo il karaoke si può fare a distanza.

Una caccia all’assassino virtuale

Un ritorno ai vecchi cari giochi di società, ma diffusi. Qualcuno avrà in casa la vittima, qualcun altro l’arma dell’omicidio. Chissà se l’assassino sarà a casa con voi, o un cugino che vive con gli zii.

Un picnic casalingo

Da bambini tutti abbiamo sognato, e qualcuno è stato addirittura tanto persuasivo da riuscire ad averla, una tenda in-door. Per trasformare il banale pranzo della domenica in un’attività non scontata, perché non trasformarla in un picnic al chiuso.

Pixabay | Einladung_zum_Essen

Guardare il cielo stellato

Siamo stati tutti impegnati a trovare attività dentro casa, ma anche senza uscire si può vivere il mondo esterno, magari attraverso la finestra di casa o (se siete più fortunati) dal balcone o dal giardino. Sedetevi tutti insieme, con una coperta sulle spalle e una tazza calda in mano e guardate le stelle con chi vi sta vicino.

Fare un album di famiglia

Cosa può esserci di più bello che camminare sul viale dei ricordi con le persone alle quali vogliamo bene, magari guardando vecchi filmati e fotografie. Una volta scelti i momenti più significativi trascorsi insieme, basterà un album e un pizzico di fantasia per creare il libro dei ricordi di famiglia.