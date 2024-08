Ho trovato la muffa nella doccia, già mi stavo disperando: per fortuna ho chiamato la nonna, piastrelle immacolate in 10 minuti

Alzino le mani coloro che non hanno mai sperimentato quella fastidiosissima sensazione di entrare nella doccia e, guardandosi intorno, accorgersi che la muffa ha invaso ogni singolo angolo, dalle fughe delle piastrelle al silicone. E se da una parte pensiamo che la muffa, con la sua colorazione grigio nero e la sua forma a pois, sia solo un problema estetico, è bene sapere che non si tratta solo di questo.

Le spore della muffa possono infatti rappresentare un serio rischio per la salute, specialmente per chi soffre di asma, allergie o altre patologie respiratorie. Il motivo? Quando queste spore vengono inalate, possono irritare le vie respiratorie, scatenando attacchi di asma, crisi allergiche e, in alcuni casi, infezioni respiratorie. I sintomi possono variare da lievi irritazioni a gravi difficoltà respiratorie.

Insomma, una situazione da non sottovalutare. Ma che stress, soprattutto quando non si ha la minima idea di cosa utilizzare. In effetti, i dubbi al riguardo sono tanti, per questo a venire in aiuto è ancora una volta la nonna con i suoi consigli infallibili.

Come rimuovere la muffa dal bagno

Se dovessimo citare il metodo naturale per eccellenza contro la muffa, è impossibile non chiamare in causa l’aceto bianco: per far andare via la muffa e le sue radici basta spruzzarlo sulla zona interessata, lasciare agire per un’ora e strofinare via. Anche il bicarbonato di sodio funziona bene, soprattutto se mescolato con acqua per creare una pasta.

Se preferite un approccio meno comune, provate il Tea Tree Oil, un potente antimicotico naturale. Certo, per chi cerca un metodo più forte, la candeggina è un’opzione altrettanto valida, ma in questo caso bisogna indossare guanti e ventilare bene l’ambiente per non inalarla. Per utilizzarla contro la muffa, mescolate una parte di candeggina con dieci parti di acqua, spruzzate la soluzione sulla zona e lasciate agire per 10-15 minuti prima di risciacquare.

In tutto ciò, è bene precisare che ci sono vari angoli della doccia e le piastrelle e le fughe richiedono un’attenzione particolare. Per le fughe, una pasta di bicarbonato di sodio e acqua ossigenata può essere applicata con uno spazzolino da denti, mentre per le piastrelle i detergenti commerciali spesso offrono risultati più duraturi.

Non dimenticate la tenda della doccia: questa va pulita subito se notiamo la muffa, lavandola in lavatrice con bicarbonato di sodio e aceto bianco per eliminare ogni traccia. In questo modo la muffa dovrebbe andarsene ma, per prevenire la ricomparsa, è fondamentale mantenere l’ambiente più asciutto possibile. Certo, sbarazzarsi dell’umidità in bagno non è poi così semplice, ma la sola apertura della finestra dopo la doccia e l’utilizzo di un deumidificatore (in caso di muffa consistente), possono rivelarsi ottimi alleati contro la sua formazione della muffa.