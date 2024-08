“Ho perso peso, una volta all’anno…”, il racconto di Elettra Lamborghini diventato virale

Continua l’estate di Elettra Lamborghini la quale, tra un giorno di spiaggia e un concerto di fronte a migliaia di fan, non perde occasione per raccontarsi al suo pubblico. Per la regina del twerk i social rappresentano un canale fondamentale per mantenere vivo il contatto con il proprio pubblico e un luogo dove dare libero sfogo alla creatività e al divertimento.

Negli ultimi mesi, i fan più attenti hanno sottolineato lo straordinario cambiamento fisico della cantante di Dire Fare Baciare, evidenziando una perdita di peso non indifferente. Per Elettra Lamborghini il culto della propria bellezza è una prerogativa a cui non poter rinunciare. La cantante è da sempre molto attenta al suo aspetto fisico, peculiarità con cui negli anni ha caratterizzato il proprio personaggio nel mondo dello spettacolo.

Nella routine dell’erede dell’omonima casa automobilistica, non possono mancare delle intense sessioni di allenamento, nonché i momenti di sport all’aperto con i suoi adorati cavalli. Via libera anche ai trattamenti di bellezza, abitudine che Elettra Lamborghini non ha mai nascosto ai suoi fan e di cui ama discorrere in maniera sincera e rilassata.

Elettra Lamborghini: il racconto della cantante sulla perdita di peso

Nonostante la preoccupazione dei fan in merito all’improvvisa perdita di peso, Elettra Lamborghini ha voluto tranquillizzare la sua community. La cantante ha recentemente pubblicato una Instagram stories in cui racconta il suo stato di salute, mostrando uno scatto inedito post esami del sangue. “Grazie per l’interessamento ma è tutto ok”, esordisce Elettra Lamborghini, lasciando immaginare i centinaia di messaggi ricevuti da parte dei fan. “Almeno una volta all’anno faccio un check di esami del sangue di routine”, continua la cantante “Ho perso peso ed ero curiosa di vedere i miei risultati e sono perfetti”.

Nel messaggio social, Elettra Lamborghini non dimentica di rivolgersi sinceramente al suo pubblico, consigliando a tutti gli esami annuali di routine per controllare il proprio stato di salute. Il post Instagram ha tranquillizzato molti fan della cantante, oltre ad aver attirato l’attenzione dell’opinione pubblica sulla sensibilizzazione avanzata da Elettra Lamborghini. Complici una vita frenetica e le sessioni di allenamento intense, il fisico della regina del twerk è sicuramente frutto di duro lavoro e di molto movimento. Oggi l’artista può sfoggiare il suo nuovo fisico scolpito e tonico, senza alcuna preoccupazione sul suo stato di salute.