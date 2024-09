Ho mangiato cioccolato ogni giorno e questo è quello che è accaduto: non potevo crederci

Il cioccolato esiste in commercio in varianti diverse come fondente, al latte, bianco, con le nocciole e tante altre. In ogni caso si tratta di un alimento che mette d’accordo tutti, grandi e piccini. Inoltre è molto versatile perché può essere gustato da solo oppure usato per preparare dolci e torte.

C’è chi non mente nel dire che lo mangerebbe volentieri ogni giorno, se non fosse che in molti hanno paura che possa fare male. Ebbene, ecco cosa succede se si mangia ogni giorno cioccolato.

Cosa succede se si mangia ogni giorno cioccolato

Il cioccolato è un alimento super amato che deriva dai semi dell’albero di cacao con cui vengono preparare barrette e cioccolatini di ogni tipo e gusto. C’è chi si concede uno o due pezzi a colazione, chi per spuntino e chi per cena. Insomma, non è facile rinunciare a questo alimento così gustoso.

Ma cosa succede a chi mangia cioccolato tutti i giorni? A rispondere a questa domanda è la nutrizionista Maria Rosaria Baldi che elenca tutti i pro e contro di questa azione. Fra i pro ci sono che il cioccolato favorisce il buon umore perché stimola il rilascio di endorfine, gli ormoni del benessere. Inoltre, poiché contiene polifenoli, questi abbasserebbero i livelli di stress.

Consumare tutti i giorni poche quantità di cioccolato abbassa i livelli di pressione arteriosa, favorendo il flusso sanguigno e l’aumento del colesterolo buono HDL. Inoltre, il cioccolato, soprattutto fondente, contiene antiossidanti che favoriscono la memoria e le capacità cognitive. Tuttavia, c’è un contro di mangiarlo tutti i giorni: infatti, soprattutto se consumato di sera, potrebbe causare problemi di insonnia. In definitiva, dunque, mangiare ogni giorno cioccolato apporta diversi benefici.

Tuttavia, come dice Maria Rosaria Baldi, bisogna prestare attenzione al tipo di cioccolato scelto e alla quantità. La specialista dice: “In linea generale possiamo dire che il cioccolato con il più alto apporto di cacao, quindi quello fondente almeno al 70 o all’80 per cento di cacao può essere considerato più sano rispetto a quelli con una percentuale inferiore perché apporta una quota maggiore di flavonoidi, tra cui le catechine che proteggono la salute cardiovascolare e riducono gli stati infiammatori.”

Infine, secondo la nutrizionista è preferibile concedersi un quadratino di cioccolato al giorno, meglio se fondente, come piccolo sfizio, così da non eccedere in calorie, grassi e zuccheri, che potrebbero intaccare la propria forma fisica.