Ho fatto questa insalata fredda per portarla in spiaggia, è stata un successo: anche i vicini di ombrellone non hanno resistito

Tra le insalate fredde più gustose, questa si inserisce direttamente sul podio: ideale anche da portare al mare, la prepari in poche mosse.

L’estate è una delle stagioni più amate, non solo per il periodo di relax che ci concediamo durante le ferie, ma anche perché ci offre una varietà di spunti culinari per preparare piatti freschi, veloci e deliziosi da gustare in tavola, o anche sotto l’ombrellone. È questo il caso delle insalate fredde; nutrienti, sazianti e particolarmente versatili. Possiamo infatti prepararle come più ci piace, e portarle con noi per un pranzo al sacco sano e delizioso.

Scommetto che in questa versione però non l’hai ancora provata. In questa variante la porto anche al mare ed è sempre un successo. Veloce, ricca di gusto e pratica da mangiare dove si vuole. Gli ingredienti che prendono parte alla sua preparazione sono quelli tipici della stagione estiva: al suo interno aggiungiamo infatti i fagiolini.

Disponibili a partire dalla stagione primaverile, questi più che una verdura appartengono alla famiglia dei legumi. Ricchi di acido folico, proteine e fibre, i fagiolini sono i perfetti alleati nella nostra alimentazione. Vediamo con cosa combinarli per portare al mare un piatto equilibrato e gustoso.

Insalata estiva con fagiolini, tonno e… aggiungi questo ingrediente per un plus di sapore

Per questa insalata a base di fagiolini utilizzeremo pochi e semplici ingredienti. L’accoppiata col tonno è già di per sé gustosa, ma aggiungendo anche le uova sode il gusto sarà senz’altro più ricco. Ecco la ricetta completa per la sua preparazione.

Ingredienti:

500g di Fagiolini

250g di Tonno sott’olio

3 Uova

Sale q.b

1 Limone

Olio evo q.b

1 Cipolla rossa

Prezzemolo q.b

Procedimento: