H&M, colori neutri di tendenza per l'autunno 2021

L’autunno 2021 sarà dominato dai colori neutri. Dopo aver passato un’estate all’insegna dei colori accesi e delle tonalità pastello, torneranno ad essere grandi protagonisti dei nostri outfit colori neutri come il beige, il panna e il tortora. A confermare questa tendenza è la nuova collezione di H&M. Ispirata alla sartoria classica, la nuova linea del brand svedese propone capi comodi e minimali, ma comunque di tendenza, in colori neutri.

H&M, cinqu capi basic e dai colori neutri da non perdere

Via i fronzoli, via i colori fluo o pastello, ad autunno torneremo a puntare sulla semplicità. Ecco quindi la nostra selezione di capi della nuova collezione di H&M da non lasciarsi scappare.

Felpa e pantalone comodi in misto cotone

Nessuno vuole mai (giustamente) rinunciare alla comodità. Per questo abbiamo selezionato per voi la combo composta da pantaloni e felpa con cappuccio in misto cotone. Entrambi sono disponibili in diverse colorazioni, dal nero al grigio, dal bianco sporco al tortora, e sono perfetti per quelle giornate in cui desideriamo solo indossare dei “comfort dress” e sentirci super comode e a nostro agio.

Foto H&M | Pantalone e felpa con cappuccio in misto cotone

Body a costine

I body sono tra i nostri fidati alleati soprattutto nei mesi più freddi dell’anno. H&M, nella sua nuova collezione, propone questo capo di tendenza in color panna. Il body è a perizona, in jersey di cotone a costine, con scollo profondo e maniche lunghe.

Foto H&M | Body con thong a costine

Borsa a tracolla trapuntata

Ovviamente nella nuova collezione di H&M non possono mancare gli accessori. Tra cappellini e orecchini, abbiamo selezionato per voi un prodotto di tendenza per la stagione autunnale: la borsa a tracolla trapuntata. Realizzata in finta pelle, è caratterizzata dalla catenella metallica per portarla a spalla, a tracolla o a mano, come se fosse una pratica pochette.

Foto H&M | Borsa nera a tracolla trapuntata

Blazer oversize nella nuova collezione H&M

I blazer continueranno ad essere capi di tendenza per moltissimo tempo. Per l’autunno 2021 il trend riguarderà ancora una volta i modelli oversize, come quello proposto da H&M in color tortora, tra i colori neutri per eccellenza. Questo blazer è realizzato in lino, con colletto e revers e chiusura con bottone sul davanti.