H&M Beauty, 5 prodotti da acquistare assolutamente

H&M ha sempre avuto un occhio di riguardo per il mondo beauty. In quest’ultimo periodo, però, oltre ha rilanciare i prodotti del suo marchio, ha voluto ampliare l’offerta online, proponendo sul suo sito oltre 50 brand diversi.

Un’operazione decisamente innovativa, che punta a far conoscere, o riscoprire, alcuni marchi già conosciuti e altri di cui innamorarsi. Nella vasta scelta disponibile sull’e-commerce di H&M Beauty troviamo tantissimi brand diversi, tra cui: Mulac Comestics, The Ordinary, Revolution, Mario Badescu e Essie. Dai più low cost a quelli più expensive, la scelta è davvero ampia e adatta a tutti i gusti e a tutte le tasche.

Ecco quindi una selezione dei prodotti immancabili nel vostro beauty case disponibili sull’e-commerce di H&M Beauty.

Mario Badescu, facial spray

Lo spray per il viso di Mario Badescu è super conosciuto. Questo prodotto è realizzato con aloe vera, erbe e acqua di rose e ha un effetto idratante sulle pelle. Infatti, le dona un aspetto luminoso e radioso. I prodotti di Mario Badescu, al momento, sono anche in sconto del 20% sul sito di H&M Beauty.

Foto H&M | Mario Badescu, facial spray

The Balm, eyeshadow Palette

Tra i marchi di cosmetici più conosciuti, e con i packaging più belli, c’è sicuramente The Balm. Su H&M Beauty la scelta è davvero ampia, ma noi vi consigliamo uno dei must have del brand: la palette occhi. Questa, in particolare, offre un’ampia gamma di colori satinati sui toni del nude, leggeri e perfetti da sfumare.

Foto H&M | The Balm, eyeshadow Palette

Mulac Cosmetics, Treinity crema viso

Parliamo di un brand italiano totalmente vegano, ovvero Mulac Cosmetics. Disponibile sul sito di H&M Beauty, vi proponiamo la crema viso Treinity. Questo prodotto è un trattamento multi azione per il viso, “potente come un siero idratante e confortevole come una crema levigante”. Ideale per applicare il make-up, questa crema contiene acido ialuronico e di trealosio, diventando una crema e un primer idratante tutto in uno. Inoltre, grazie alla texture “pudding” si arrorbe velocemente e dona freschezza e comfort alla pelle.

Foto H&M | Mulac Cosmetic, Trinity crema tre in uno

Revolution, mascara false lash

Se siete fan dei brand low cost conoscerete sicuramente Revolution. Prezzi economici e qualità sono i punti di forza del brand, che potete trovare anche da H&M Beauty. Noi abbiamo selezionato per voi il mascare false lash. Questo prodotto dona un effetto ciglia finte in sole due passate, grazie al pratico scovolino in silicone che riesce a catturare anche le ciglia più corte.

Foto H&M | Revolution, mascara false lash

The Ordinary, Buffet

Sicuramente avrete sentito spesso parlare anche di The Ordinary e dei suoi sieri “miracolosi”. Proprio per questo, come ultimo prodotto da avere assolutamente tra quelli disponibili da H&M Beauty, abbiamo scelto Buffet, un siero da applicare mattina e sera per contrastare i segni del tempo. Questo prodotto contiene un complesso probiotico e una base di 11 aminoacidi benefici per la pelle, oltre che numero complessi di acido ialuronico.