Hilary Duff ha cambiato colore di capelli ma, a differenza di quanto ipotizzato da molti, non l’ha fatto per dare un indizio sul sesso del nascituro.

La star d’oltreoceano ha optato per una tonalità azzurro pastello molto trendy e fashion, per dare una svolta al suo look, ormai consacrato al biondo che l’ha resa celebre quando interpretava Lizzie McGuire.

Hilary duff in azzurro è super fashion

La foto incriminata risale a qualche settimana fa. L’attrice aveva postato sul suo profilo Instagram una foto in cui sfoggiava fiera il suo nuovo look azzurro pastello.

“Avevo bisogno di un cambiamento” si legge nella didascalia che accompagna la foto. “E giuro che questo non significa che avrò un maschio. Mia madre pensava che stessi cercando di dire qualcosa a tutti! Non sappiamo ancora chi sta occupando il mio appartamento, ma presto riceverà l’avviso di sfratto“ ha aggiunto ancora la superstar americana.

Non conosce ancora il sesso del bebè in arrivo

Hilary Duff è già madre di due bambini: la piccola Banks Violet, di soli due anni e Luca Cruz, che invece ha appena compiuto 9 anni. La star di Lizzie McGuire ha ammesso inoltre di non sapere ancora se il nuovo arrivato sarà un maschietto o una femminuccia.

La confessione è arrivata durante la sua ultima intervista per il podcast Informed Pregnancy Podcast durante il quale ha parlato a ruota libera di tutti i suoi dubbi e di tutte le sue sensazioni.

“So che i miei capelli blu lasciano pensare che conosciamo il sesso del bebè, ma in realtà non lo conosciamo affatto” ha scherzato riguardo ai dubbi sollevati dai suoi nuovi capelli blu.

“In realtà ho un po’ paura all’idea di avere un’altra bambina perché Banks è stata un osso duro, ma ormai è grande” sono state le sue parole. “Inoltre dentro di me penso che probabilmente lei sarà la mia unica principessa e che avrà due fratellini” ha continuato.

Non è la prima volta che posta una foto con i capelli azzurri

I capelli azzurri non sono una novità per Hilary Duff. Proprio lo scorso anno infatti la celeb aveva postato una foto su Instagram in cui sfoggiava un long bob azzurro intenso.

Yea aveva scritto per commentare la foto, scatenando i commenti sotto al post.