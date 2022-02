HelloFresh: il servizio con box di ricette a domicilio è il nuovo trend del 2022

Dover preparare il pranzo o la cena per la famiglia ma non avere proprio nessuna idea, acquistare moltissimi ingredienti al supermercato per poi avanzarne sempre troppi ed essere costretti a gettarli via, avere sempre troppo poco tempo per mangiare in modo sano.

Questi sono problemi che accomunano moltissime famiglie italiane, alle prese tutti i giorni con orari di lavoro estenuanti, un carico di impegni eccessivo ma una gran voglia di condividere almeno il momento del pasto tutti insieme.

È proprio in risposta a queste esigenze che è sbarcato in Italia HelloFresh: il servizio che permette di ricevere a domicilio delle box ricette contenenti ingredienti pesati ed istruzioni per preparare dei pasti sani, gustosi e genuini per tutta la famiglia. Si tratta del vero e proprio trend del momento: un nuovo modo di fare la spesa se vogliamo, che offre parecchi vantaggi. Scopriamo insieme come funziona.



Come funziona HelloFresh

HelloFresh è un servizio di box ricette in abbonamento, pensato appositamente per coloro che non hanno il tempo di andare personalmente a fare la spesa e trovare ogni giorno nuove idee su cosa cucinare. In sostanza, una volta entrati nel portale ed effettuata la registrazione non rimane che indicare il numero di persone presenti in famiglia e le proprie preferenze a livello alimentare. A questo punto, non occorre fare altro: HelloFresh invia direttamente a domicilio dei box contenenti ingredienti di prima qualità già porzionati e le relative ricette per preparare dei piatti sempre nuovi, sani e gustosi. Non rimane che seguire le istruzioni ed il gioco è fatto!

I vantaggi dei box ricette a domicilio: perché piacciono così tanto

Come abbiamo detto, i box ricette a domicilio di HelloFresh stanno riscuotendo un grandissimo successo: sempre più persone li provano e consigliano questo servizio, che effettivamente offre notevoli vantaggi. Vediamo quali.

Significativo risparmio di tempo

Ricevendo i box di ricette a domicilio si risparmia moltissimo tempo, sia perché non si deve andare personalmente al supermercato per fare la spesa sia perché non occorre pianificare i pasti della settimana. Basta indicare le proprie preferenze ed abitudini alimentari sul sito ed il gioco è fatto.

Pasti sempre calibrati e vari

Spesso e volentieri capita di proporre sempre le stesse cose da mangiare in casa, proprio perché non si ha il tempo di pensare a nuove ricette o semplicemente non si conoscono. Grazie ai box consegnati direttamente a domicilio però si possono gustare sempre nuovi piatti, facili da preparare seguendo le indicazioni contenute nella ricetta.

Nessuno spreco alimentare

Quante volte capita di gettare nella spazzatura cibi che non si ha avuto il tempo di cucinare e che sono ormai scaduti? Grazie ai box ricette a domicilio si riduce in modo notevole lo spreco alimentare, in quanto tutti gli ingredienti sono già porzionati dunque non si avanza e non si butta via nulla.

Sostegno ai produttori locali

Un servizio come HelloFresh supporta inoltre i produttori locali: gli ingredienti vengono infatti da loro e sono dunque non solo genuini e sani ma anche sostenibili.