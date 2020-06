View this post on Instagram

🇮🇹 Cara @sonynapolitano … Hai ragione, il mio viso e il mio corpo sono molto cambiati dai tempi di Cicale e Disco Bambina. Sono molto cambiati anche da prima della mia ultima gravidanza a 50 anni. Oggi di anni ne ho 60 e la bellezza della mia gioventù sicuramente non mi appartiene più. Ma io, fin da principio, ho deciso che quella bellezza, non l’avrei inseguita a ogni costo, che non avrei cercato di imbrogliare il tempo ricorrendo alla chirurgia. La faccia della vecchiaia è un atto di verità e di umiltà al tempo stesso. È la consapevolezza che a renderci esseri unici è il nostro vissuto, non anonimi corpi di una bellezza stereotipata. E credimi, non cambierei mai il mio “essere invecchiata” di oggi con la mia “bellezza” di ieri, perché oggi ho molto più da raccontare e ho una serenità che non ho mai avuto. 🇺🇸 Dear @sonynapolitano … You are perfectly right about the change of my face & body from the times of Cicale & Disco Bambina. They have also changed from before my last pregnancy at 50 years old. Today I am 60 & the beauty from when I was an adolescent is long gone. Since Day 1, I decided never to chase that beauty, & that I wouldn't try & cheat time, with plastic surgery. An older face is an act of truth & humility at the same time. It is also an awareness, which makes each & every one of us unique, our past experiences and, not anonymous bodies with a stereotyped beauty. Believe you, me, I would never change my "aging" of today with yesterday's "beauty", because today I've so many a thing to talk about and, a serenity in which I never had before. H* #heatherparisi #umberto #amolamiavita