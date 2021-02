Tanti auguri a Harry Styles! L’ex One Direction, oggi artista solista dalla carriera stellare, compie 26 anni. Nato a Redditch, in Inghilterra, il 1° febbraio 1994, Harry Styles ha esordito nel 2010 nel mondo della musica proprio grazie agli One Direction, boy band da oltre 50 milioni di copie.

Dopo lo scioglimento del gruppo, nel 2016, il cantante ha intrapreso la carriera solista e ha pubblicato, ad oggi, due album in studio: l’omonimo debut album e Fine Line, acclamatissimo secondo progetto discografico uscito nel 2019.

Harry Styles e la collaborazione con Gucci

Alto 1.83, con profondi occhi azzurri e capelli castani, portati sia lunghi che più corti, Harry Styles oltre ad essere un idolo delle più giovani, e non solo, è riuscito a catturare anche l’attenzione della maison di moda.

Foto Getty Images | Theo Wargo

Il cantante, infatti, è diventato una vera e propria “musa” di Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci. Lontano dagli stereotipi di genere e dalla mascolinità come siamo abituati a conoscerla, Harry Styles si è presentato sui più importanti red carpet con outfit che hanno attirato l’attenzione per la loro eleganza e creatività.

Che sia una camicia trasparente nera o una giacca colorata, il cantautore è riuscito a sfoggiare look incredibili. Ma non solo. La collana di perle, indossata più volte da Harry Styles nel 2020, è diventato un vero e proprio accessorio must have, ricercatissimo da tutte le fashion vicitim.

Foto Getty Images | Dia Dipasupil

Tra l’altro, sempre a proposito della sua collaborazione con Gucci, in occasione dell’uscita di Fine Line, suo secondo album, Harry Style ha lavorato con la maison per il lancio di una t-shirt, venduta a scopo benefico. Il lancio del capo è stato promosso anche da Alessandro Michele, che ha indossato la maglietta e ha condiviso uno scatto su Instagram.

Le relazioni amorose del cantante

Oltre che per la musica e per il suo stile, decisamente unico, Harry Styles è conosciuto anche per le sue relazioni. Dopo essere stato con la presentatrice Caroline Flack nel 2011, quando aveva solo 17 anni, Harry è stato fidanzato anche con le modelle Emma Ostly, Emily Atack e con la star televisiva Caggie Dunlop.

Nel 2012-2013 Harry Styles ha “spezzato” il cuore delle fan grazie alla relazione con un’altra star della musica mondiale: Taylor Swift. Una relazione non troppo duratura, ma raccontata in alcuni brani di entrambi gli artisti.

La lista sarebbe ancora lunga, ma sicuramente una delle relazioni del cantante che non è passata inosservata è quella con Kendall Jenner. I due, dopo essere stati insieme tra il 2013 e il 2014, ci hanno riprovato tra il 2015 e 2016. Sfortunatamente, però, la love story non ha funzionato e Harry Styles è tornato sulla piazza.

Dopo una serie di altre storie, Harry è attualmente fidanzato con l’attrice Olivie Wilde. È di questi ultimi giorni il gossip che vorrebbe il matrimonio imminente tra i due. Staremo a vedere se questa sarà la volta buona per il cantante di Watermelon Sugar.

Harry Styles al cinema con Dunkirk

Harry Styles, per chi se lo fosse perso, nel 2017 ha anche debuttato al cinema. Il cantante infatti è stato scelto tra i personaggi del cast di Dunkirk, film ambientato nella seconda guerra mondiale e diretto da Christopher Nolan nel 2017.